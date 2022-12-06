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06/12/2022

攻港拓「共享」版圖！曾被福布斯評為亞洲最具影響力女企業家Top 25！洪可珈：機會是留給有勇氣的人！

#The Great Room #共享工作空間 #福布斯 #企業家 #職場 #創業 #新加坡
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　　現代女性在追求事業與經濟獨立的自主權正逐漸攀升，能力優秀的女性更渴求能在職場上展示無限潛能，甚至成為獨當一面的企業家。

 

曾被福布斯評為亞洲最具影響力女企業家Top 25的洪可珈認為，機會是留給有勇氣的人。（陳永康攝）

 

　　曾被福布斯評為亞洲最具影響力女企業家Top 25的洪可珈（Jaelle Ang），就憑著其時常抱著大膽嘗試的勇氣，以及懂得取捨的心態，帶領其共享工作空間The Great Room衝出新加坡，打入香港市場。

 

　　來自新加坡、從小夢想成為建築師的Jaelle，曾於英國讀建築，原本計劃畢業後在紐約開啟建築師事業，但卻遇上911事件，被迫打消赴美念頭，回到新加坡發展，進入銀行業從事併購工作。Jaelle笑言，際遇這事情總是很難說，夢想也會隨著時間而改變，但相信每一個過去的里程碑都是成長的機會。而且深信上天關了一道門，必定留下一扇窗，而這扇窗就變成促使她步向成為企業家的第一步。

 

深信「機會留給有勇氣的人」

 

　　Jaelle稱，雖然當時有一份安穩的工作，但長大後她總保持一種無止境的渴望，不能安於現狀，「總是希望可挑戰自己」。因此她親身體驗不同市場的運作和執行戰略後，便決定尋找一個可展示及激發自身潛能的方法，那就是創立屬於自己的事業。

 

　　她笑言，敢於踏出這一步，主要是因那一份衝動以及「Ignorance comes great courage」（未知帶來巨大的勇氣），奠定她日後成功的基礎，「機會是留給有勇氣的人」。她補充，很多有意創業的人，往往會覺得準備不足，而永遠不敢踏出第一步，導致錯失了擁有最大勇氣的時機。

 

　　這份大膽嘗試的勇氣，更有助她事業更上一層樓。她憶述，當時擁有百年歷史的新加坡萊佛士酒店（Raffles Hotel Singapore）進行翻新，她大膽提出The Great Room進駐的建議。「身邊的人都問我是不是瘋了，將共享工作間放到高級酒店內，有誰真的要來工作？風險太大了。」

 

攻星泰港 設8個工作空間

 

　　但Jaelle就認為：「當其他人認為是風險的時候，就是市場缺口，也是我們的商機。」最終也沒有枉費Jaelle的堅持，該工作間開業前出租率已達到75%，甚至實現了收支平衡，為她打下一枝強心針。

 

　　於2016年成立的The Great Room，目前在新加坡、泰國及香港3地，共設8個共享工作空間，日前更進駐中環長江中心，為公司在太古坊1座落戶後的第二個據點。Jaelle認為公司發展步伐不算太快，而現時資產負債表良好，將會繼續擴充業務。該公司未來1年的目標，為將共享工作空間的數目增加至14個。

 

　　不過，對於女性企業家來說，往往最困難並非企業管理，而是戴著「兼顧家庭與事業」的緊箍咒。養育4名子女的Jaelle自然背負著不少壓力，她坦言：「不相信能在生活中尋到平衡，只有懂得取捨。」她形容生命裏中4顆球，分別代表著健康、家庭、事業與社交。家庭和健康是玻璃球，如果摔下，它可能會破裂而且無法復原；而事業與社交則是橡皮球，若不慎跌下，仍有反彈、可重新出發機會。

 

　　她透露，懷著雙胞胎時，曾一度暫別工作專注休養，「現時The Great Room依然穩健發展，可見我的取捨也是正確的。」她強調，在生命的不同階段裏，必須要不斷審視眼前選項的重要性，當視野愈長遠，為每件事下決定就會更明智。

 

The Great Room進駐中環長江中心45樓全層，設置本港第二個據點。（陳永康攝）

 

 

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