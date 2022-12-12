金融業欲吸納多元人才！文科人踩入財金界14年：古典文學可啟發思維！

李嘉明指進入一個領域或行業不一定以進修為先，而是要多作研究，看清楚運作。（彭振濠攝）

金融業積極革新，引入新技術及運作模式，望提升競爭力，亦衍生人力資源需求，業界欲吸納多元人才。香港金融科技協會董事會成員及大灣區主管李嘉明（Irene）從事行業內合規管理工作多年，由文科人出身，到接觸科技應用，初入行時亦是努力邊學邊做，坦言古典文學亦可啟發思維。

金融行業近年銳意引入新科技，現時從事財富管理機構合規工作的李嘉明表示，採用新技術及推出服務時，都要留意法規遵從問題。她有超過14年的金融合規經驗，曾任職私人銀行、商業銀行和保險公司的合規管理工作，近年亦推動金融業的數碼化和監管科技的創新發展。

金融業積極革新 多元人才搶手

從事財金行業，亦涉足新科技，不過李嘉明其實是文科出身：「我喜歡文字，愛文學欣賞，細看前人留下痕迹，才有文明，亦是了解世界的渠道。」她認為透過歷史可以學習前人經驗。由中學開始已修讀中西文學的李嘉明，熱愛文學之餘，更學琵琶、甚至舞獅，不過大學畢業後，從事了一陣子學術研究，就大膽地加入保險行業，從事法規相關工作。

多研究主動求教 了解行業操作

入行時到當時的永隆保險（現為招商永隆保險）工作，當時合規工作並未盛行，她坦言就像白兔走進一個獅子世界一樣，但還好是公司各主管亦配合，在短短3個月內她亦成功走訪不同部門，了解各部門運作，才可達成任務，她坦言事前功夫其實要做足，包括熟讀法例，了解公司背景、行業痛點，要比有工作經驗的人更勤力，是她走進新行頭的經驗之談。

從事合規工作，李嘉明亦有為此進修法律課程。不過她坦言，讀書其實非必要，重點是要多作研究，看清楚運作，例如當時的工作要與不同部門主管溝通，她會主動向行內人求教，了解保險行業操作：「與主管訪談時不可予人沒頭沒腦的感覺，亦要了解對手，對方才不會敷衍了事。」

當市場都在談論金融科技產品發展時，往往忽略了金融監管科技方面，其實李嘉明在這範疇已研究多年，她表示銀行業發展離不開合規，而且必需要做，要如何安全合規地推出服務、產品，事前一定要清楚，在新舊法例中如何討論，與學者、律師、政府溝通等，最後才能了解如何聚焦人才配合。