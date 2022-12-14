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14/12/2022

推《怪奇物語》等動漫電影人偶！多舉辦玩具展覽！收藏家兼生產商：將玩具普及化！

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　　孩童時代定然離不開玩具，然而，成年後繼續玩玩具，卻成了不務正業、浪費金錢的表現。

 

本港玩具品牌Threezero創辦人、HKBTA協會會長王劍鋒表示，港人對玩具的觀念已改變，收藏玩具成為一種生活情趣。（陳國峰攝）

 

　　香港玩具收藏家王劍鋒，由收藏玩具到代工生產，再創立自家玩具品牌Threezero。與玩具相伴至今，冀望能以3招，包括：1.推出多元化玩具產品、2.打造價格較低的中低端玩具，以及3.多舉辦與玩具相關的展覽，將玩具普及化，讓人們重拾玩具帶來的生活情趣。

 

　　自小喜愛人偶玩具的王劍鋒，在投身社會後，眼見玩具的款式和做工，比年幼時所見的精美得多，結果愈買愈多。及後更乾脆放棄原本的工作，自行開玩具店，兼為外地玩具品牌做代工生產。

 

棄本業開店 兼做代工生產

 

　　他續指，當時與一群玩具設計師、生產商、批發商，組織了一個「玩具會」。「比起現時的商會，當時的玩具會比較像是一個fan club（玩具迷俱樂部）。眾人不時會討論各式各樣的玩具，發現市場甚少有以香港為主題，或是由香港品牌生產的玩具。」因此，令他萌生了「做些香港題材的玩具，放在自家店舖出售」的想法。

 

　　即使在現今物質生活富裕中，消費者若想買一個近2,000元的玩具，或許都要考慮一番。王劍鋒卻在20年前，與另一玩具品牌「鐵人兄弟」，打造出一個售價為1,800元的12吋玩具人偶。他解釋，「那時由香港規模較大的生產商推出，具備衣服、裝備配件的全新12吋玩偶，也只是約售200元。」但由於他當時一心只想做出最好、最精美的玩具，忽略了成本，令該人偶售價遠超於市價。

 

王劍鋒希望藉在商場舉辦玩具展，將新晉藝術家的作品介紹給港人認識。（陳國峰攝）

 

　　幸好，人偶大受玩具迷歡迎，為其打造玩具王國，奠定信心基礎。如是者，港產玩具品牌Threezero正式誕生。

 

　　該企創立至今已有20載，一向以收藏級可動式人偶聞名。惟客群大多以男性、玩具迷為主。王劍鋒坦言，以往「玩具只適合小孩」的觀念已漸漸改變，「若然產品只有特定fans（玩具迷）支持，不能將客群擴大的話，（業務發展）將會面臨很大的挑戰。」

 

推動漫電影人偶 產品多元

 

　　為讓產品較多元化，Threezero除了推出其擅長的機甲類人偶外，亦推出不少動漫、電影、電視和遊戲衍生出來的人偶。如推出深受港人追看的美國劇集《怪奇物語》（Stranger Things）和《權力遊戲》（Game of Thrones）的角色人偶。

 

為拓展客群，Threezero近年亦有推出《怪奇物語》熱門劇集衍生出來的人偶。（Threezero官網圖片）

 

　　王劍鋒表示，收藏級人偶常被人認定為「體積大、價格貴」，難以吸引更多新玩具迷「入坑」。因此該企近兩年從中、低端市場入手，在不影響品質的情況下，推出體形較小、價格較相宜的人偶，將市場進一步擴大。

 

　　他強調，收藏玩具已成為一種生活情趣，「人們亦不需要成為狂熱粉絲，不一定要追（新產品）」。

 

 

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