  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做職場女王

21/12/2022

推客製化漢堡！安排神秘顧客QC！疫市3年連開6分店！Five Guys：忠於品牌價值觀

#餐飲業 #神秘顧客 #品牌宗旨 #管理 #Five Guys #漢堡 #快餐店
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　疫情及部分防疫措施重創香港餐飲市場，特色漢堡快餐店Five Guys（五兄弟），疫下緊守品牌價值觀，不自亂陣腳，堅持只提供擅長的產品；以及透過神秘顧客計劃，監測服務質素，使其在疫情3年間連開6間分店。

 

Five Guys亞太地區、澳洲和新西蘭高級運營總監Iain Ross-MacKenzie表示，家庭式的管理文化，令公司各職級的員工都願意到店中親力親為。（馮漢柱攝）

 

　　Five Guys進駐香港4年，本月在港已迎來第9間分店。發展如此迅速，該企的亞太地區、澳洲和新西蘭高級運營總監Iain Ross-MacKenzie坦言，雖然在新冠疫情爆發的第一年，香港地區的銷售額下跌約35%至50%。

 

　　但與此同時，外賣的銷量是疫情前的近1倍，令港區業積「比其他地區稍微不那麼引人注目」（業積下降情況不至於很差）。

 

提供客製化食品 迎客戶需要

 

　　在本港餐飲市場萎縮、自身業績下跌的情況下，仍能持續擴大業務版圖，他認為，是因為香港消費者了解Five Guys所提供的產品質量，也懂得選擇。「當客人來我們餐廳時，他們知道我們的產品，符合他們的需求，我們有足夠的靈活性，來照顧他們的需要。」

 

　　Iain口中的「靈活性」，是Five Guys為客人提供客製化食品，包括可為漢堡自選加入生菜、番茄、洋蔥、茄汁等15種配料；於奶昔加入9種不同的自選配料，甚至可以生菜代替漢堡皮等。

 

明年第一季，Five Guys將會推出奶昔新配料「Lotus Biscoff焦糖餅」。（馮漢柱攝）

 

疫下更重培訓 準備他日拓展

 

　　然而，該企一直以來只會於現有產品上推出「新配料」，而非推出「新產品」。被問及會否推出更多不同種類的食品，以應對人們熱愛新事物、追求新鮮感的心態時，他強調Five Guys的品牌宗旨是，只為客人「挑選市場上最好的產品」。為維持食物質素一致，就連各分店的牛肉和薯仔，都是由海外空運到港。

 

　　即使疫情時堂食生意大減，該企亦特意與餐飲外送平台協商，只為門市周邊指定半徑範圍內的客人送餐，以確保食物送達時仍是「又熱又新鮮」。要維持食物質素，除了食材本身外，處理和製作食材的員工亦是另一關鍵。Iain稱，Five Guys在疫下，亦確保所有的員工「always in place」（繼續就任）的目標。

 

　　他解釋，品牌著重產品水準，要培訓達標的人才並非易事。因此，在疫情期間，不但沒有解僱任何員工，更密切關注他們並加以培訓。「我們知道COVID（新冠疫情）最終會結束，到時我們便可以繼續擴張計劃。我們留住員工，是因為沒有了他們，我們也無法擴張。」

 

　　據悉，該企一直沿用「The Secret Shopper program」（神秘顧客計劃）作品質檢查。神秘顧客每周會到分店兩次，以對該分店的食物質素、店舖整潔度、員工參與度等進行評分，獲評為傑出表現的員工則可額外獲發獎金。雖然Iain稱，獎金沒有特定金額，但認為憑著這措施，足以確保各分店的服務水平一致。

 

Five Guys進駐香港4年，近日在又一城迎來本港第9間分店，可見疫情對其發展阻礙不大。（馮漢柱攝）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#餐飲業 #神秘顧客 #品牌宗旨 #管理 #Five Guys #漢堡 #快餐店

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk