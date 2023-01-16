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16/01/2023

疫下點保市場領導地位？提供親人看護假＋內部調職機會！香港歐萊雅：留客靠留人才！

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　　疫情初期受到巨大衝擊的美妝零售業，正迎來全面復甦。惟美妝品牌要在急速轉變的情況下，站穩市場領導地位，並非易事。

 

香港歐萊雅人力資源總監彭瑞兒強調，美妝企業要成功，人才絕對佔最大關鍵因素。（陳靜儀攝）

 

　　香港歐萊雅（L'Oréal）人力資源總監彭瑞兒就強調，美妝企業要成功，人才絕對佔最大關鍵因素。該企正從多方面入手，包括更新員工福利、為員工提供事業發展空間等，為求吸引更多人才入行，趁早採取行動，防止人才流失問題發生。

 

　　彭瑞兒日前接受本報專訪時就提到，美妝行業不斷更新迭代，每年都有不同的趨勢和變化。企業要抓住機遇，在新消費模式中突圍，首先是需要強大的工作團隊，支援各個功能部門運作，「不論是前線抑或後勤員工，均是一間公司最重要的本錢。留住人才，才能留住顧客。」她強調，過去3年疫情令各行各業大受衝擊，但歐萊雅旗下品牌仍能保持業績及營利，甚至在市場佔有率有所增長，全賴公司各部門員工的努力及付出。

 

彈性獎金 可繳付串流買機票

 

　　不過，近年在香港總提到「請人難、留人更難」的議題，對於看重「人」的歐萊雅來說，又是否一項難題？從事人事管理超過20年的彭瑞兒就笑言，人才來去、自由流動是職場最常見不過的事，最重要是公司有否做好自身應分做的事，懂得讓員工做得開心，增強他們歸屬感。

 

　　彭瑞兒指出，集團適時會更新不同的福利政策，例如今年起所有員工包括前線和後勤，將享有16周產假、男性員工將可享有6周侍產假。另外還有3天親人看護假（Care Giving Leave），方便為需要照顧的家人提供即時支援。

 

　　同時，歐萊雅也設有彈性福利計劃（Flex reward），每年都會提供4位數字的獎金額度予所有員工，可用於繳付串流平台費用、購買旅遊機票、幫寵物買保險等，彭瑞兒笑指：「我剛剛也用了這筆資金，購買了一對波鞋予自己及兒子。」她補充，部分串流平台設有家庭計劃，有些帳戶未必是以員工的名字登記，「但只要與我們申報帳戶登記人是其家庭成員，就可以使用此獎金。」彭瑞兒坦言，這一切都是講求「信」字。

 

員工可申請調職 發揮所長

 

　　除了提供不同的福利外，彭瑞兒又指，要為員工提供合適的事業長線發展空間，才可提升員工忠誠度。她提到，人力資源部門作為facilitator（協助者），有責任提供機會予員工釋放他們的內在潛能。所以該企會不斷為員工作培訓，甚至若員工有意轉到其他部門工作，公司都會與他們商討。

 

　　她強調，任何人都可以申請調職。舉例指，前線美容助理不一定只有當美妝師路向，「只要有心、有能力，美容助理也可有多元發展空間。」她憶述，曾有同事由美容助理，內部調職成為數據分析師，「她反而能夠帶著在前線的經驗，提供基於市場事實的深入見解，為公司發掘未知的商業價值。」

 

　　她更鼓勵員工，應追尋自己的夢想，發掘自己興趣去發揮所長，「每個人都是獨立個體，有自己的思維，不能規限他們。」她直言，若有意調職及往不同方向發展的想法，提出即可，人力資源部必會加以考慮，以及和主管商討，「沒有既定的調職標準，最緊要是看他們的決心及能力。」

 

 

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