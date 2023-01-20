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20/01/2023

通貨膨脹！地緣政治衝突！最新調查：逾7成CEO料經濟持續衰退！靠4大戰略應對？

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不少企業正努力削減經營成本，但有調查指出，多數CEO無意裁員。（資料圖片）

 

　　踏入2023年，全球企業亦要就經濟環境、市況等因素，調整企業經營策略。有調查指出，全球逾7成企業的行政總裁（CEO）認為，經濟將在今年陷入持續衰退，成為新一年首要的外部隱憂。惟大多受訪企業表示，無意以裁員方式來削減開支。

 

　　據國際會計師事務所羅兵咸永道（PwC）最新的CEO調查，在受訪的4,410名行政總裁中，有73%預計全球經濟增長，將在未來12個月下滑。與去年77%人預料全球經濟會有所增長的數據，形成鮮明對比。雖然這是該機構自2007年以來，反映企業對未來一年經濟前景最為悲觀的數據，但亦揭示了企業已意識到未來可能發生的挑戰。

 

客戶偏好續改 影響行業盈利

 

　　另有非牟利商業研究機構世界大型企業聯合會（Conference Board）的調查指出，約700名受訪CEO，未能就經濟衰退預期達成共識，但普遍預計經濟疲軟，將在其企業的所在地區，持續到2023年底或2024年中。

 

　　在面對氣候變化、技術顛覆、人口結構變化、緊張的國際局勢和社會不穩定的大環境下，羅兵咸永道表示，企業營運模式的長期可持續性，是他們最為關心的因素。近4成受訪CEO認為，其公司目前的發展模式，只適用於不多於10年的時間。不斷改變的客戶偏好（56%）、監管制度改變（53%）、人才或技能短缺（52%）、技術革新（49%）和供應鏈中斷（43%），將會是未來十年最影響其行業盈利能力的因素。

 

　　為應對經濟衰退，世界大型企業聯合會指出，全球企業將採取4大戰略，包括：（1）加速創新及數碼化轉型；（2）在產品或服務、地區和併購方面，尋求新機會；（3）削減非核心成本；以及（4）調整定價策略、風險管理等商業模式。

 

 

宣傳費用 企業未來投資重點

 

　　該會首席經濟學家Dana Peterson稱，雖然企業正進一步控制經營成本，但甚少採用裁員方式，吸引和留住人才仍是企業關注重點。羅兵咸永道則提到，大多企業在經歷員工大量流失的離職潮後，認為流失率會持續上升，故只有16%企業正削減人手。

 

　　經濟低迷使企業急需重新調配資源，然而常被視為可支配開支（Discretionary Spending）的宣傳費用，仍有望成為企業未來的投資重點。世界大型企業聯合會稱，隨著通貨膨脹侵蝕購買力，近6成CEO表示，將在未來24個月內增加針對客戶體驗（65%）、新客戶獲取（65%）、新產品開發（58%）的營銷傳播開支。

 

 

 

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