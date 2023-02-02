守護神不易做！長和執行董事兼公司秘書：須具備兩大條件！除了勤奮，還要甚麼？

談到公司秘書（又稱公司治理師），大部分人都未必了解其工作性質及重要性。但事實上，公司秘書是具規模的企業在管治中一個不可或缺的元素，「守護神」這個角色並不易做。

長和執行董事兼公司秘書施熙德認為，勤奮學習是公司治理師終身的課題。（受訪者提供圖片）

除了要有國際認可的專業資格，長和執行董事兼公司秘書施熙德強調，隨著監管機構要求愈來愈高，作為公司管治的守護者，要為公司管治進行監督和把關，勤奮和不斷的進修是必要的。

施熙德坦言，要站到這個位置其實並不容易。她表示，雖然律師除了法律事務以外，也對一般公司秘書和合規事宜有一定的認識，但要成為上市公司的公司秘書，還得熟習與上市公司有關的監管條例、指引，以及其細節和應用，兼顧事項更多。

修讀劍橋課程 加深了解ESG

她憶述：「想當年我擔任了律師已經15年以上，但接下公司秘書這項工作後，首3年幾乎每晚都留在公司看資料，到10時、11時才回家，因為我知道自己不足。」她解釋，上市條例不是看完、明白了就可以，而是要不斷鑽研，重複複習集大成，才有辦法運用及找到合適的處理方法，替公司把關。

施熙德又強調，若只有前期努力，絕對是不足夠的，勤奮學習是終身的課題，「在過去十多二十年，交易所、證監會、公司註冊處的條例與規則有不少更新和修改，作為公司治理者，也要跟隨市場發展的腳步。」因此她現時仍積極進修，繼續默默耕耘，鍛練及裝備自己，以應付未來的挑戰。

去年7月她更修讀了劍橋大學的可持續發展課程，從而提升自己對ESG（環境、社會和企業管治）的了解。她解釋，由於疫情後投資者對可持續發展及ESG關注大幅提升，當投資者了解到可持續發展與企業表現掛鈎，公司治理師可利用可持續發展的原則判斷風險因素，以提升企業表現。

作為公司守護神，除了要勤奮，施熙德也認為公司秘書應變能力要高，懂得見招拆招，跳出框框「諗計仔」。舉例，若有趕急的公告須獲董事批准，公司治理師就要懂得分輕重，好好分配時間。

要識見招拆招 好好分配時間

她透露，早前就有項事務在下午5時獲悉可以進行，但在進行之前必須出公告，而出公告前就需要董事會書信批准才可成事。最終，當日8時半就成功出到公告，「若有董事在公司就立刻先拿他們的簽名，在辦公室外的就不斷打電話。」施熙德補充，要懂得特事特辦，遇到趕急的公告就要盡力去做。但她也強調，不能每個公告都不斷追趕董事簽署，所以分配時間相當重要，「否則以後沒有人會理會我了。」

律師出身的施熙德，於長江集團工作達33年。她於1989年加入長江和加拿大帝國銀行合資的商人銀行加拿大怡東集團做財務顧問，兩年後轉到長江附屬公司和記黃埔任業務發展和策略規劃總監。1993年受命設立法律部門，成為法律部門的第一位律師和集團法律總監，1997年因緣巧合下兼任公司秘書，成為公司的守護神，到2017年更被委任為執行董事，可說是功不可沒。