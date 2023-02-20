營業額增4成！網站設計宣傳公司疫下管理轉營：信任同事、「揀」Job接單、不怕蝕底

YSD維思特香港有限公司創辦人之一楊志光表示，信任同事有助公司在疫情下營運順暢。（受訪者提供圖片）

本港生活、經濟開始復常，但疫情對企業及個人影響，有些已「回不到過去」。從事網站設計及網絡宣傳的YSD維思特香港有限公司創辦人之一楊志光（Ivan）稱，疫情令管理層不但明白適應了在家工作（WFH）模式及管理方法，更領會到信任、尊重、彈性及持開放態度的重要性。

Ivan與拍檔由做網站設計起家，其後涉獵網上宣傳，在2018年員工約18人，現今增加至約25人，他指單是營業額，由2018至2021已上升約40%。

疫情期間生意有進展，當然值得高興，但同時要兼顧同事的健康、安全，又要想法子為客戶提供最好的服務，人事及日常營運管理，不得不作出變革。

員工開心 工作變得更順利

現時公司約有半數員工長期在家工作，反而可更彈性應對客戶需求。（受訪者提供圖片）

Ivan指出，最大的改變是讓同事實行在家工作，初時他也曾有懷疑，但實行幾個月後發現效果不錯，甚至有點享受。去年5月恢復回辦公室上班後，就有同事向他申請繼續在家工作，原因包括住太遠，通勤時間太長影響生活，以及希望省下通勤時間，好留精力應付放工後的客戶查詢。「衡量過同事在家工作期間的表現與平日無異，反而更有彈性去應付周末的突發工作。」現時其公司約一半員工是全天候在家工作。「的確，同事在晚上亦有回應客戶查詢，客戶感覺更良好。」這對其長遠希望發展成廣告公司，也有一定的幫助。

在後疫情期間決定實行在家工作時，Ivan坦言也更明白，對同事「信任」的重要性。「學會先不懷疑同事是否在家工作時會偷懶，只集中精神花時間傾工作相關的事。其實在人與人的溝通之中，若一方抱著懷疑態度，另一方是會感受到。」

他舉例，之前有一、兩位同事因能力所限，工作速度較慢，令其他同事有微言。「我也有派工作給他們做，但沒有感到他們工作較慢。」他相信原因是溝通上自己沒有流露出不信任。「他們感受不到不受信任，自然更開心，工作變得更順利。其實人與人之間的互信很重要，管理上要容得下能力較低的人，不要抱怨。」

疫情對不少企業的生意帶來很大打擊，有生意都爭取做。但Ivan就推過一些與網上賭場相關的生意，「加價接單」也不考慮。但另一邊廂，他又不介意去接一些單價較細的初創企業的生意。「初創今日只帶來2,000元生意，難保未來累積會帶來幾百萬元生意。」

學習經營哲學 利他勿抱怨

同時，對於一些有額外要求的客人，過去他可能會不想蝕底而拒絕幫忙，只依合約辦事。但現在會多想一步，嘗試明白對方的難處。「由客人立場多想一步，幫一次也當幫自己，未來他可能繼續是客戶，也可能介紹客戶過來。」

3年多的疫情，影響不少人成長，也為商業社會帶來一場「洗牌」效應。但Ivan表示，本身很愛學習，尤其對於學習經營公司之道更感興趣。在一位前輩的建議下，他參加了「香港盛和塾」的學習活動，學到利他、信任、不要埋怨及抱怨，要做對社會有益的事，光明正大地追求利潤。他坦言，在應對疫情期間的機遇及挑戰，都有一定影響。他更於去年2月初開始，每天與同事一起舉行早會，學習盛和塾的經營哲學。