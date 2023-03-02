斜槓族成新就業模式！如何穩定收入、吸客？成功行內人：不要怕蝕底！好好塑造個人品牌

新世代年輕人追求彈性工作，或是以興趣行先，冀達致工作與生活上的平衡，衍生出零工經濟（Gig Economy）、斜槓族（Slash）等就業模式。

斜槓族盧嘉雯認為要全身投入斜槓生涯前，應確保有一定經濟基礎和客源，才較為穩妥。（湯致遠攝）

在沒有正職工作下，如何穩定收入成為一眾斜槓族的關注點。身兼工程界公關、化粧師、化粧考官及導師、美粧品牌創辦人的盧嘉雯分享，做斜槓族最重要是「做事不要怕蝕底」，也要好好塑造個人品牌（Personal Branding），增加客戶信心之餘，容易被人記起。

盧嘉雯了解自己喜歡從事互動性較大的工作，難以「做死一份工」，故在大學期間，以及回港從事教育機構和公關工作時，都有定期進修化粧技術，甚至創立個人工作室從事新娘化粧工作。

身兼公關化粧師 品牌創辦人

直至考獲化粧導師資格，以全職化粧師身份，遊走於各大電視台、時裝表演、演唱會。由於化粧工作多是按項目收費，故她會接觸不同的幕後工作，甚至到電台作美粧分享，「總之是與化粧有關都做」。

及後更被美國美粧品牌選為香港區代表，又在越南開設化粧學校Chance2Shine，奠定了美粧事業基石。

回顧充滿變化的工作生涯，她直言一般斜槓族在最初一年，較難維持各方面平衡。金錢和時間管理，是其最大的挑戰。「之前幾年沒有月薪工作，收入很浮動，介乎5至6位數不等」，所以除了要有一定經濟基礎，如有一筆儲蓄，也要確保自己能夠找到穩定的客源。「當初我一星期會到3間中學教（化粧），至少確保有一個穩定的（工作）量。」

在充滿不確定性的情況下，她強調：「做斜槓族不要怕蝕底，做好本份之餘，表現要讓客戶放心。」另建議客源不多或不穩定的斜槓族，可多向相關的公關公司或業界機構發出個人作品集自薦，讓更多人認識自己。

現時不少人會將其作品及工作經驗分享至社交平台，記錄生活同時成為一份履歷表，盧嘉雯亦如是，但她補充：「我希望走專業的路線，所以多數帖文都是能反映我在相關範疇的專業性的相或片。當帖文有一致性時，會較容易被觀眾記住。客人想找人合作時，也會率先想起我。」

社交平台 記錄生活＋履歷表

至於生活點滴，她認為是讓人們了解其性格的一大要素，「我也會分享吃喝玩樂、打卡相，一般會在即時動態分享」，以維持帖文的一致性。

對於不少斜槓族會擔心收酬的問題，或怕被「走數」，雖然盧嘉雯稱未有遇到相關事件，但建議可預先問清楚支付日期和方式，亦可以用文字通訊作記錄，保障雙方。

此外，她認為在有正職下，再兼顧其他工作「感覺會比較好」。所以盡管在美粧界已事業有成，從越南回港後仍然當全職公關，身兼多職令她直言：「無時間，亦無收工。」

向來以拍片介紹產品為主的盧嘉雯，也在疫情期間嘗試直播帶貨，加強個人品牌知名度。（受訪者提供圖片）

日忙夜忙無假放 覓工作節奏

在疫情期間初嘗直播帶貨時，更有近3個月需要每天由早上8時，工作至深夜12時，星期六日也不能放假，才能兼顧公關、化粧、拍片、剪片等工作。

不過她揚言，作為斜槓族，時間不夠用、24小時工作是在所難免；加上大多斜槓族都是從事自己喜歡的工作，只要懂得自律和享受其工作，找到自己的工作節奏，時間管理便不成難事。