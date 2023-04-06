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06/04/2023

疫情後混合工作仍是大趨勢！聘移民同事、Freelancer全球大流行，員工、公司Win Win！社會復常，人手招聘復常未？

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　　全球疫情逐步降溫，本港防疫措施也全面鬆綁，部分企業更從遙距辦公回復至「舊常態」，要求員工重返辦公室。不過，有港企仍擇在後疫情時代繼續實行混合工作（Hybrid Working），認為這是讓公司和員工都能獲益的雙贏方案。

 

　　據去年施政報告，過去兩年的移民潮，令本地勞動人口流失約14萬人，促使企業調整人力資源管理策略，應對勞動力短缺危機。

 

Guardman護匡創辦人周慶生表示，已移民同事很熟悉公司的運作及工作流程，能以另一方式再續合作，對雙方都有好處。（受訪者提供圖片）

 

　　樂齡科技製造商Guardman護匡創辦人周慶生表示，雖然有同事已經移民外地，但仍會以全職員工身份，通過遙距工作繼續為公司效力，並會了解當地市場情況及技術發展，協助開拓海外業務。

 

倘不牴觸業務 起用自由工作者

 

　　在疫情期間，周慶生發現很多內部項目，例如產品技術研發、市場部的設計及寫文稿等工作，不一定需要同事回到辦公室才能完成，所以即使香港現時已復常，該公司也未必會回復舊模式，而是繼續實行混合辦公，尤其是一些創作、研發及管理性質的項目，都會容許員工以在家工作（WFH）形式處理。

 

　　除了以全職合同聘用已移民的同事，以及按項目需要聘用自由工作者（Freelancer）。他們能在外地以顧問（Consultant）的方式處理該公司項目，同時也歡迎他們以Freelance形式承接其他公司項目。

 

　　周慶生強調：「與我們合作的自由工作者，雖然是允許承接外面公司Freelance工作，但首要條件是這些工作必須跟我們的行業及未來發展沒有牴觸，亦不是我們的競爭對手。」

 

　　他認為這種工作模式已在全球非常流行，很多年輕人或中年人都會採用這模式發展事業；而同一時間為兩、三間公司工作，就有機會接觸不同行業，這對他們的職涯都是大有裨益。

 

工作更積極 利建企業文化互信

 

Million Tech行政總裁謝小江指出，該公司近年大力推行WFH，亦因此成功留住不少人才，並會持續深化WFH工作範圍。（受訪者提供圖片）

 

　　數碼發展及方案供應商Million Tech行政總裁謝小江亦認為，維持混合工作模式對公司和員工發展是甚有益處，據其內部研究發現，在這模式下，員工的生產力會帶來正面效果，工作態度也會更積極和開心，這都有利建立企業文化的互信關係，因此已計劃進一步深化混合工作，希望安排更多業務WFH。

 

　　不過，周慶生坦言，在混合工作安排下，由於不是所有同事都會在辦公室見面，所以在溝通上有時會比較慢，這或會影響工作效率。「例如有同事身處歐洲，就會出現時差；又或有些同事是以Freelance形式合作，可能同時有其他工作在身或要開其他會議，這難免會拖慢溝通節奏。」但他也補充，如果能做好時間規劃，以上情況都是可以解決的問題。

 

認拖慢溝通 招聘進度不及疫前

 

 

　　被問到復常後的人手招聘情況，周慶生表示雖然已經刊登廣告請人，但暫時收到的求職信並不多，仍難如在疫情前，廣告刊登數天後就已收到數十封求職信。但他相信再過多一段時間，尤其是大部公司在3月發放花紅後，招聘情況會有所改善。

 

　　謝小江則認為，人手短缺屬於社會問題，由於人才外流仍然持續，通關後的招聘困難局面理應會更加嚴峻，不過近月正值轉職高峰期，該公司近期收到職位申請的人數都比預期多，但對於未來情況，還是不敢過於樂觀。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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