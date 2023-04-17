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17/04/2023

具備大灣區工作經驗人才有助發展！跨國企業掌舵：搶人才不論出身！重視年輕人的好奇心

#經濟 #行政管理 #職場文化 #大灣區 #商業 #香港 #畢馬威 #壓力
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　　中港步入復常，機遇與挑戰不斷。作為跨國企業的領航人，既要帶領同事盡快把握機遇，又要顧及「搶人才」，壓力並不小。

 

畢馬威中國香港諮詢服務主管合夥人宋家寧接受訪問時表示，冥想助他頭腦更清晰，更有效處理每天繁複的會議及挑戰。（陳國峰攝）

 

　　畢馬威中國香港諮詢服務主管合夥人宋家寧接受訪問時表示，堅持冥想令他有更清醒的頭腦面對危與機；明白到現今搶人才不應論出身，團隊要最好但不要最大。

 

　　宋家寧在內地出生、美國長大，從未踏足過香港，17年前在導師（Mentor）的建議下，「拿著兩個行李箱，來到香港至今。今日仍然是全球公民（Global Citizen），但以香港為家。」

 

整理思緒 助提升工作效率

 

　　可以說，香港與他的事業一起發展。至2014年，他修讀一個特別重視國際化的MBA課程，其中一個科目關於Personal Leadership，談及如何了解自己、與別人溝通，有機會練習及了解冥想。

 

　　「背後有很多科學理論，簡單來說就是在高壓力下，透過呼吸來調節。」他指出，冥想的好處是令自己警覺壓力出現，再學習去控制。「自2014年開始，差不多每一天也有練習冥想，它已成為生活的一部分，而不是有空閒才進行的興趣。」

 

　　雖然他多次強調Client First，但為了每天也有一個好開始，清晨約5時半左右起床，做5至10分鐘冥想。「人人也有壓力，如何應對好關鍵。」他指一天可有很多電郵、信息、短訊、會議，一天隨時開20個會。整理好思緒、不帶著前一個會的情緒去下一個會，對與會者更公平，也有助提升工作效率。

 

　　談到壓力，除了業績外，搶人才亦成為不少企業的痛點。宋家寧強調，作為諮詢公司，人才就是最大的資本，透過人才協作、創新來為客戶提供服務。他指公司追求多元、公平、創新及高表現文化。「我們不追求最大的團隊，追求最好的團隊。」更不會自以為「四大」，就覺得人才會自己走進來。他相信人才是要及早培養及發掘，更要主動出擊。

 

具大灣區經驗 可貢獻香港

 

　　他強調當年來香港時，對人才的要求及需求，今日已有頗大不同。資深員工的招聘當然講求經驗，但對畢業不久的人才來說，在甚麼學校出身，今時今日已不重要。宋家寧指他更重視年輕人的好奇心，「一早醒來，會不會想著今天有甚麼可以學。在香港就特別講求多元化，我們的客戶也是來自全球的。」他指以上特質也是難以培訓。

 

　　對於香港急需人才之際，政府又鼓勵人才北上大灣區發展，宋家寧表示，大灣區是未來經濟增長動力之一，更透露為公司帶來生意的10大項目，全部也有跨境元素。具備大灣區工作經驗的人才，對香港未來發展也有貢獻。

 

 

 

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