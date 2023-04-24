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24/04/2023

利益當前、盲目追求急速發展會有反效果！奢侈品牌包裝供應商創辦人：注重細節、憑可持續發展致勝

#行業 #商業 #可持續發展 #職場文化 #時尚 #行政管理 #品牌
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　　不少企業管理層為了追求快速成功，總是利益當前，制定難以達到的目標，要求員工做到，但最終或會得出反效果。

 

Delta Global創辦人及首席客戶總監Robert Lockyer認為，可持續發展才是企業的致勝方程式。（湯致遠攝）

 

　　為不少大型奢侈品牌製造貨品包裝的供應商Delta Global，其創辦人及首席客戶總監Robert Lockyer認為，可持續發展才是企業的致勝方程式，不能盲目地追求急速發展。多年來堅持Small steps make big changes（每邁一小步，世界就不一樣）的管理心法，逐步慢慢邁向成功。

 

　　來自英國的Robert Lockyer投身奢侈品包裝行業已超過30年。在創立Delta Global前，他曾於一家英國有限公司（PLC）工作，惟後來他認為自己的性格及對事業發展的熱誠，不再適合於PLC工作。

 

　　他接受本報訪問時解釋，PLC企業總是渴求利潤最大化，每事均與金錢掛帥，當時逐步磨滅了他對工作的熱忱，因此決心在2007年離職，並以大部分積蓄，自立門戶。

 

打工仔變老闆 管理方法可控

 

　　Lockyer提到由打工仔變老闆，最大得著除了能夠利用自身的力量，獲得與各大奢侈品和時尚品牌合作的機會，如NET-A-PORTER、TOM FORD、Coach和ZIMMERMANN等。另一個得著就是能讓他做自己認為開心的事情，包括掌控自身處事及管理方法。

 

　　他認為一家公司要成功，不能只以金錢來衡量，而是要確實地為市場、社會、客戶、消費者，甚至要為員工帶來價值。而價值通常需要更長的時間，才會慢慢顯現，所以他從不盲目地追求公司能夠急速發展。

 

　　「許多企業總會貪心地強求能迅速地大步向前，設立一些天方夜譚的目標，導致員工都感到害怕而離開，反而更難以成功。」他強調，作為領導人更應該要逐步、清晰地提供團隊前進的方法，慢慢共同成長。

 

與客長期合作 細節不能忽視

 

　　Lockyer在設立Delta Global後，一直堅持Small steps make big changes的管理心法，不論對內或對外，都要徹底地理解對方的想法，確保客戶和團隊都on the same page（意見一致、有共同的理解），建立良好關係，再逐步因應不同的情況作出轉變，「可持續發展才是企業的致勝方程式」。

 

　　他舉例，如與ZIMMERMANN商討合作前，就花上一段長時間進行前置研究及準備，除了直接聆聽品牌的需求外，也會站在消費者角度，走到他們的店舖進行購物，來觀察包裝的過程，從而了解可如何提供協助，再慢慢商討並作出調整，解決他們的痛點。

 

　　Lockyer稱：「若我們都不清楚該品牌的營運模式，又如何繼續進行對話？如何繼續探討合作？如何為他們帶來合適的價值？」

 

　　他笑言，所以就連這些Small steps（細節），也絕不能忽視，否則難以與客戶維持長期的合作關係。

 

 

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