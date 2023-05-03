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03/05/2023

2023 Economic Impact亞太區僱員數碼技能報告：網絡安全、數據分析最渴市！僱主如何協助提升員工技能？

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　　近年本地出現人才流失，特別在疫情過後，使用數碼技術與工具已成為職場必備技能。面對日新月異的科技，僱員應該如何自處？

 

　　有報告顯示，本地僱員對未來需要掌握的技能認知不足，當中又以數據分析及網絡安全技能的需求最大（見表），而僱主、政府亦有責任協助僱員提升數碼技能。

 

　　本地以至全球數碼人才缺乏，特別在現時數碼經濟及智能化社會中，掌握各種嶄新數碼技能兼自我增值已成為重中之重。

 

視像化技能 必備進階數碼技術

 

　　根據Economic Impact最新的亞太區（包括香港）僱員數碼技能《2023 Economist Impact Report》，將近一半（47%）受訪本港僱員對要掌握未來技能的認知未夠全面。來自香港的受訪者均認同自我增值及提升技能的好處，僱員普遍認為，掌握數碼技能後，在提高加薪幅度及面對僱主時有較高議價能力（63%）及提升工作表現（55%），過半受訪者亦認為數據分析與視像化技能，是其中一項「必須具備」的進階數碼技能。報告也發現，超過一半受訪在職人士表示，僱主在招聘時看重求職者的技能資格（51%），以及愈來愈重視網上證書課程（52%）。

 

　　綜合眾多新舊技能，報告顯示，受訪者認為最重要的技能為分析能力（66%）及自我管理（65%）技能，如聚焦在高階的數碼技能，65%受訪者認為網絡安全最為重要，其次是數據分析及可視化（54%）技能、雲端運算及物聯網（38%）、數碼營銷及電子商貿（35%）與流程自動化（35%）。報告指出，由於近年本港企業網絡安全風險逐增，數據洩漏的成本亦有所增加，網絡安全愈益重要，企業對擁有網絡安全技能的人才變得求才若渴。

 

推行財政激勵 發布報告或資訊

 

　　要提升僱員技能，僱主亦有責任主動提供幫助。報告中提到，6成半受訪僱員希望僱主提供有關新興技能資訊，同時能為他們提供獎勵（62%）以提升技能，並支援他們心理健康（44%）。報告建議，要迎合瞬息萬變的市場環境，企業要提高競爭力，應更了解員工的需求，為他們建立靈活的工作、學習及進修的環境。此外，亦要制定策略，將學習及技能提升元素融入人才管理，鼓勵員工適當提升技能，例如可以令薪酬與技能掛鈎並保持一致，特別是當員工具有數碼技能以及分析技能時，可適當提高其薪酬。

 

　　其次，報告亦指出，除了僱主有責任幫助僱員提升技能，政府的角色亦非常關鍵。報告中提到，近3成受訪僱員認為，缺乏資訊是學習及提升技能面對的一大難題，只有四分之一僱員能夠透過政府的計劃了解關於未來技能的資訊。

 

　　報告建議，政府可以發布更多與未來技能相關的報告及指引等資訊，教育大眾何謂未來技能；同時與業界合作，制定及推行再培訓課程及計劃，解決人才短缺問題以及振興數碼經濟。此外，亦可以繼續推行各種財政激勵措施及補貼，例如持續進修基金等，或提供其他補貼，讓本地僱員能提升自身數碼技能。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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