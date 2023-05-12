跨行業轉型 | 讀嗰科不一定做嗰行！環保科技初創大膽聘無相關技能求職者，看重兩種能力

香港近年積極推動創科發展，眼見本地科技人才有限，創科前途無限，有港青被吸引透過實習計劃，投身至環保科技初創工作，憑滿腔熱忱的工作態度和作品集，成功轉型。

有初創企業坦言，要解決本地人才短缺有一定難度。除要轉向全球招聘外，也會考慮無相關技能知識的求職者，並強調求學心態更重要。

現於環保科技初創Blue Sky Energy Technology（下稱Blue Sky）任職設計實習生的謝曉欣（Bell），曾於澳洲攻讀市場營銷，亦曾於製作公司工作，有影片後期製作及視覺效果編輯的經驗。

她鑑於香港創科環境愈來愈好，加上洞察到隨人工智能（AI）的發展，市場上將需要更多跨行業、跨領域的人才。當儲有一定市場營銷專業知識後，希望投身到「跟上科技發展的行業」。

報讀坊間培訓 餘暇額外進修

雖然無科技行業的相關知識，但她指坊間有不少的培訓計劃及課程，如政府與僱員再培訓局的增值計劃，可以讓身為「白紙」的她，學習設計軟件應用等基本知識，及確立對行業的興趣和職場發展潛力。「那課程只有短短一個月時間，當然不能教會你太多（技巧），但因為我真的有興趣，在空餘時間我也會額外進修。」

即使對科技界滿腔熱忱，但無相關學科知識，要獲得科企賞識亦非易事。因此，謝曉欣將於製作公司參與過、涉及AI主題的商業或政府宣傳片，編輯成作品集，成功獲得於Blue Sky的實習機會。

個人作品集 了解求職者能力

Blue Sky創辦人鄧碧嫻解釋，在勞動力需求增加和人才移居的因素下，要招募本地人才確實很難。即使年輕人才是讀相關科目出身，實戰經驗也會較少，所以「對於（招聘）年輕的同事，更重要的是其learning ability on the job（工作學習能力），以及self learning（自我學習）的心態。」

問及在遇上如謝曉欣般，無相關學科背景的求職者時，會否有更多考量？她坦言：「我的（管理）風格是較為聽從大家的意見，當負責產品方面發展及策略的同事與Bell會面後，也覺得她是一個合適人選，所以我們決定試一試。」另稱，十分欣賞求職者在專業學科額外時間，累積個人作品集，讓企業了解他們在某些項目中的能力。

此外，鄧碧嫻透露，該企每年夏季及冬季，均會分別招募3至5個的大學實習生。雖有不少實習生在大學畢業後，會選擇繼續升學或另謀高就。但平均也有約一半的實習生，會於實習計劃結束後轉以兼職身份於該企工作，稍為緩解人手不足問題。