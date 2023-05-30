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30/05/2023

新世代人才 | 必備3大商業認知、4大軟技能！數碼技能易被AI取代，流動性更重要？

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　　進入數碼新紀元，各種新科技及新趨勢為傳統的勞動力帶來衝擊，除了掌握嶄新數碼科技，還有哪些技能必須具備？

 

　　據Economic Impact早前發表的亞太區（包括香港）《2023 Economist Impact Report》，當中近一半（47%）受訪本港僱員均認同自我增值及提升技能的好處，但他們對要掌握未來技能的認知則未夠全面。

 

滙豐銀行慈善基金諮詢委員會秘書長招智輝表示，未來勞動力固然要掌握硬技能，但隨著時代更替，硬技能亦會迭代，而軟技能就能長久存在，亦是難以取代的核心技能。（李彥煒攝）

 

　　滙豐銀行慈善基金諮詢委員會秘書長招智輝表示，幫助未來勞動力，即年輕人才掌握未來技能，是企業可持續發展的範疇之一，當中包括讓他們知道未來社會、經濟的大趨勢，機遇有哪些。招智輝近年積極幫助年輕人裝備自己，迎接未來的挑戰，以及籌辦各項滙豐獎學金計劃，支持本港年輕人到海外擴闊視野，豐富香港及粵港澳大灣區其他城市的人才庫。

 

新世代投身社會 具3方面認知

 

　　近年創新科技發展迅速，甚至主宰環球社會、經濟命脈，招智輝表示，年輕人才未來必定要對3大方面有所認知：（1）商業價值觀；（2）商業服務知識；（3）數碼化知識。他解釋，年輕人未來投身社會，首要明白企業的價值觀與普世價值觀，例如可持續發展，如何為社會帶來正面的改變，同時亦要吸收各種商業服務或產品的知識，並懂得將商業價值觀融入商業服務，如環保減碳、綠色金融等。其次，亦要在認識傳統行業業務的同時，利用創新科技、創意，將固有的服務、產品轉型，令業務進一步發展。

 

　　現時人工智能、區塊鏈等新技術陸續湧現，稍一落後就會被市場淘汰，招智輝強調，數碼化技能固然是必須掌握的硬技能，但更重要的是軟技能。「不同年代都會出現各種新技術，從最初的互聯網時代，必須懂得建立網頁，到現時懂得程式編寫甚至控制AI輔助工作，未來勞動力固然要掌握該些硬技能，但隨著時代更替，硬技能亦會迭代；相反，軟技能就能長久存在，亦是難以取代的核心技能。」

 

　　軟技能比硬技能更可持續發展，招智輝舉出幾個重要的軟技能：1.領導能力；2.創意思維及解難能力；3.好奇心；4.溝通合作能力。

 

　　他解釋，職場上必定面對各種難題，未來人才必須懂得利用創意思維與解難能力，例如利用數碼工具、科技的力量去改進固有的工作模式或工序。其次，必須對身邊的事物有好奇心，並與自己的經驗結合，創造出新的東西。

 

流動性重要 可到前線或後勤

 

　　年輕人要進步，招智輝指出，流動性（mobility）非常重要，當中包括技能流動性與區域流動性。以一家商業機構為例，人才必須能在前線與後勤，或到其他部門甚至其他地區流動。「當中除了技能要轉，思維模式亦要改變，並非大學修讀該科目就要從事該科目的工作，未來充滿轉變與挑戰，人的思維亦要懂得轉變。」

 

　　他又透露，以銀行招聘為例，現時並非只招聘修讀金融、銀行專業的人才，相反，來自其他科目的應徵者都會考慮，因為多元化的技能組合才更加寶貴。「建議大學生在學時可副修其他如心理學、科技類等其他科目，強化自己的技能組合，提高自己的競爭力。」

 

　　招智輝寄語大學生及一眾年輕人才，程式編寫等硬技能固然重要，但AI都懂得Coding，現時生成式AI編程更加完美，面對未來社會、經濟模式改變，我們亦必須懂得擁抱轉變，不斷更新自己。

 

 

 

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