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08/06/2023

招才是重要任務！新世界6大策略拓展人才庫：向非行內人招手，最重要具5項特質

#行業 #商業 #職場文化 #求職招聘 #溝通技巧 #職場技能 #人力資源 #職業生涯 #新世界發展（00017） #發展商
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　　全球人才短缺問題持續，香港各行各業均積極搶人才。如何招募及培育更多人才，成為各行業港企人力資源部門的一大任務。

 

　　本港四大發展商之一的新世界發展 （00017） ，近年向非行內人才招手，冀擴展人才庫（Talent pool）。另透露具5大特質的人才，包括：（1）企業家精神、（2）不怕挑戰、（3）尋求改變、（4）敢於表達意見，以及（5）良好溝通技巧，將較受該企青睞。

 

新世界發展執行董事及人力資源高級總監趙慧嫻（中）認為，考慮聘用對行業有認識的非行內人才，可以擴充人才庫。（曾耀輝攝）

 

　　新世界發展執行董事及人力資源高級總監趙慧嫻認為，坊間不少企業請人比較傳統，較為偏向聘請與行業「100% match（脗合）」人才或新入行人士。鑑於全球人才短缺是企業人力資源面臨的一大挑戰，該企早已改變招聘策略，定下6大方向（見表），除了考慮無工作經驗的本地及海外求職者外，亦希望招募非行內人士，或對行業未必太熟悉的人才。

 

 

發掘長遠潛能 不怕挑戰覓改變

 

　　她補充：「當然我們不會找一些完全與行業不相關的人士，但更重視求職者自身的可發展潛能，如可發展的機會、領導才能等Long-term potential（長遠潛能）。」冀能藉此擴大企業的人才庫。

 

　　對於招聘人才，特別是無經驗者或非行內人士，趙慧嫻坦言，具企業家精神、渴望和不怕工作具挑戰性，以及渴望作出改變或帶來影響力的人士，正是該企最想物色的人才。此外，敢於表達個人意見和建議，同樣亦是他們期望在求職者身上看到的特質。

 

　　人才本身的處事心態固然重要，但對於管理級別等職位而言，具一定的工作經驗，亦是考慮因素之一。因此，該企針對不同職位，設定不同招聘策略及要求，如已完成甄選流程，並於本月起公布招聘結果的「新世界集團Executive Associate計劃2023」，則以吸納具4至6年行業經驗和才能的中、低層員工為目標。

 

　　趙慧嫻又指，對有一定工作經驗的資深員工，會更著重其領導團隊的能力，以及是否清晰知道自己的發展方向。另亦看重求職者在面試時，是否能有所得著，如增加對該企的認識及認同。

 

良好溝通能力 雙方皆能獲益

 

　　近期人工智能（AI）工具成為各行業爭相使用的輔助工具，同時亦改變人力資源趨勢。當問及該企會否跟隨熱潮，透過更多AI應用，以解決人手不足的挑戰時，她與人力資源部培訓及發展主管劉愛芝均認為，員工需學習及具備數碼及技術技能，必成大趨勢。人力資源部門應成為各部門數碼化的模範，如在內部分享如何將數據轉化成實際洞察。

 

　　然而，人與人之間的溝通難以被AI取代。趙慧嫻則強調，無論是甚麼職業、職位，具有良好溝通能力是必須的。所謂的「良好溝通」不應只留於是否與他人能順暢地交流，而是能透過該次對話，其中一方、甚至雙方都能有所增值。

 

 

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