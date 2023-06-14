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14/06/2023

轉行非難事！銀行櫃員修讀短期課程投身創科界！創科公司CEO：多了解新行業更易獲聘

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　　近年創科被港府視為激活香港經濟高質量發展的重要引擎，並制定一系列措施以積極推動創科發展，相關的職位空缺亦與日俱增，吸引不少無相關學歷及工作經驗的人士，轉行投身創科界。

 

　　有於銀行業工作的女生，眼見工作欠挑戰且易於被取代，決意透過報讀坊間的UI／UX短期課程，為其創科事業鋪路。終憑課堂上積極表現，獲取實習機會，並轉型成為本地初創的UI／UX設計培訓生。而該初創亦定下6大策略，成功擴展人才庫（見表）。

 

 

　　取得金融及商業相關大學學位的蘇玳，畢業後曾任職銀行櫃員（Bank Teller），發現櫃員工作的重複及可替代性極高，「幫客人提款、存款及存支票，交給一部機器也可以完成。」而且，銀行工作均需按指引及規矩行事，員工難以發表個人意見及建議。

 

修讀金融及商業相關學科畢業的蘇玳，在發現銀行工作與期望存有落差後，即為轉行作準備。（林宇翔攝）

 

 

　　這份工作及行業前景，與心中期望有落差，令她萌生去意，並期望利用其對美學及設計的興趣，轉投更具創新、且較易發表個人意見的創科界，尋求更好發展。

 

上課兼顧工作 學設計懂推廣

 

　　回想過去，蘇玳的轉行過程雖然辛苦，但算順遂。辛苦的是，在修讀為期約3個月、與UI／UX相關的短期課程的同時，仍兼顧銀行工作；且除要學習設計和改善產品介面和用戶體驗等UI／UX設計知識，還要略懂市場推廣。

 

　　順遂的是，作為創科「白紙」，在修讀該短期課程時，獲當時的講師賞識，並聘請她到其公司實習。及後透過參與賽馬會舉辦的培訓計劃，於本地生物科技初創尖思科研（Gense Technologies），擔任UI／UX設計培訓生。

 

　　她認為成功轉行的主要因素，是修讀短期課程時，積極表現自己、發表個人想法，以及展現好學的心態，爭取到實習機會，成為踏足創科界的第一步。她強調，轉行前必然要多作準備，亦需面對學習大量新知識所帶來的挑戰。

 

生物科技初創尖思科研聯合創辦人兼行政總裁陳柏衡認為，應視乎工作性質及崗位的長期需要，來決定以怎樣的形式請人。（林宇翔攝）

 

　　面對無相關學科背景的求職者，尖思科研聯合創辦人兼行政總裁陳柏衡指出，在面試時均會準備一些較簡單的題目，以測試求職者的能力水平。從蘇玳的作答中能看出，「比起修讀了3、4年設計或是UI／UX的人，她未必會被比下去。」

 

　　他更坦言，倘若求職者甚麼都不懂，又不清楚自己的發展方向，自然較難獲聘請。但若如蘇玳般清楚了解自己想要接觸的範疇，且看得出她曾嘗試學習相關知識，「這會是一個很好（考慮聘請的）出發點」。

 

轉行前多準備 清楚接觸範疇

 

　　蘇玳補充，在大公司工作，員工只會專注於單一崗位的職責；在初創工作，公司不但十分鼓勵員工勇於表達個人意見，也讓她有機會接觸不同崗位。如在UI／UX設計及市場推廣工作外，嘗試接觸與管理相關的公務。「初創公司給我更多機會作不同嘗試，以及發掘自己更多的可能性。我不介意為此付出多點時間和精力，來發展自己的職業生涯規劃。」

 

 

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