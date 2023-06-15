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15/06/2023

IT行業求才若渴！每10份工有4份請唔到人？帶動職位跳槽薪酬大增逾20%！

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　　人工智能（AI）對職場的影響逐步浮現，資訊科技（IT）及數碼人才獵頭公司Venturenix發布《2023年度本港薪酬指南》估計，香港在未來5年，將有超過80萬個職位受AI影響；但同時市場對IT人才需求持續增加，帶動相關職位的跳槽薪酬大增逾20%。

 

　　Venturenix向120間企業進行調查，涵蓋建築、地產、市場營銷、零售、銀行、保險、旅遊及教育等行業，以了解IT業及相關職位的人工升幅和趨勢。調查發現，在移居潮持續下，本港IT人才仍然供不應求，目前平均每月有近4,000名IT人才求職，但市場每月平均推出高達7,400個相關職位，等同「每10份工，有4份請不到人」。

 

企業降年資學歷要求 升職快

 

　　在需求急升下，不少企業都大幅加薪來留人才。過去一年，資訊科技及數碼工種的平均薪酬升幅，例如資訊科技及數碼職位（+6.2%）、數據分析相關職位（+9.2%）、數碼營銷（+5%），大幅跑贏香港過去一年的消費物價指數平均升幅（+2.1%）。

 

Venturenix總監袁益霆認為，要由傳統行業轉型為IT人，除了需要懂得相關IT技能外，都要具備一定的邏輯、解難和溝通能力，以及積極好學的心態。（陳靜儀攝）

 

　　Venturenix總監袁益霆表示，去年企業透過大幅加薪吸引IT人才，去年相關職位的平均跳槽所獲加薪超過20%。而隨著經濟環境改變，不少企業除繼續以高薪挖角外，今年更出現降低對中高級職位年資或學歷要求的趨勢，讓年資較少或未有達到該職位年資和學歷要求的IT人才升職。

 

　　例如原本需要12年年資的職位，現在已經降至6年；原本需要6年資歷的崗位，3年就可以嘗試提拔，出現揠苗助長的情況，這也使此類職位薪酬在短短兩年間大幅攀升。

 

　　另一方面，隨著生成式AI工具ChatGPT普及，不同行業都希望把AI應用至業務上，而AI相關工作職位的數量（包括數據工程師、數據科學家，以及需要懂得AI工具的「非IT」職位），也較去年增加超過2成，使AI成為最炙手可熱的技能。

 

62%受訪企業 擬藉AI代人手

 

　　為減低中長期勞動人口下降的難題，62%受訪企業表示，計劃利用AI等科技代替部分人手，因此不少公司都開始要求原本毋須IT經驗的職位，學習使用GPT技術。報告提到，生成式AI相關技術要求的職位今年大幅增長，由去年不足10個增長至今年超過400個，增幅超過40倍。

 

　　袁益霆相信，懂得編碼（Coding）亦將成為非IT工種的要求之一，否則有可能被淘汰，並預料未來5年將有超過80萬個職位受影響。

 

　　他指出，由於需要大量數據庫及IT專業團隊支援，以往AI都是大公司才會開發的領域。但現在ChatGPT的出現，已大幅降低企業應用AI的門檻，不少中小企都利用線上開源工具，例如Plugins和API，讓懂得編程的非IT人員也能自製簡單的AI工具。

 

　　在這大趨勢下，市場對擁有編程的非IT員工也是供不應求。過去一年的相關職位，例如懂編程及AI的市場營銷人員、懂Python語言及AI的電話客服員、法律文案分析及撰寫員、懂JavaScript的UX/UI設計師、懂Python及ChatGPT的人力資源專才等，其薪酬升幅是高達20%以上，平均薪金比不懂編程的同級同事高15至20%。

 

 

 

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