本港逾7成企業加強資源培訓僱員！香港人力資源管理學會：增加發展機會可留人才

疫後復常，企業面對人才不足的挑戰，加強訓培有助吸引新人、挽留人才。香港人力資源管理學會剛公布的「2022／2023年僱員培訓及發展需求調查」顯示，培訓實際開支相對員工整體基本薪酬的比率呈上升趨勢。

香港人力資源管理學會公布調查顯示，企業培訓實際開支相對員工整體基本薪酬的比率呈上升趨勢。

該學會副會長暨學習及發展委員會聯席主席葉華信預期，企業將繼續增加培訓，包括一些如師徒制等毋須金錢投入的培訓。

香港人力資源管理學會公布「2022／2023年僱員培訓及發展需求調查」，發現74%受訪企業於去年有預留資源，作為員工培訓及發展用途。而培訓實際開支相對員工整體基本薪酬的比率，從2021年的1.9%升至2022年的2.6%；培訓預算相對員工整體全年基本薪酬的比率，從2021年的2.8%上調至2022年的3.6%。

調查又發現，香港僱員年度人均培訓時數連續第二年上升，2022年升至18小時，較2021年多約3.9小時，增幅達28%，顯示疫後各行業復甦下，企業認為有必要投放更多資源，培訓僱員以提升職業技能。

該調查於2023年2月至4月期間進行，涵蓋107間來自20個不同行業的企業，涉及約66,624名全職僱員。

本港僱員年度人均培訓時數連續第二年上升，顯示疫後各行業復甦下，企業須培訓僱員以提升技能。（資料圖片）

疫下轉行 員工需認識新行業

葉華信表示，企業為了挽留及吸引人才，愈來愈重視為員工提供培訓。「在離職訪問中，排首位的原因不是薪酬，而是有關發展的機會。」該學會理事會成員暨學習及發展委員會聯席主席曾永昌補充，疫情後市場對產品及服務的需求也有改變，加上不少在職人士在疫情期間轉行，對新行業的運作、文化及經驗也不足，僱主需要提供培訓。同時，全球企業的發展也受到科技發展影響，企業需進行數碼轉型，就需要為員工提供培訓。

被問到調查中，仍有逾20%企業去年沒有預留資源培訓員工。葉華信指出，培訓形式多，不一定要「坐定定」上課，可以透過師徒制、師友制、在職培訓等方法進行，這些也沒有為企業帶來明顯額外開支。

在香港經濟正處於復甦，加上商業活動愈趨頻繁，各行業的人才短缺持續，不少上班族的工作量上升，未必有時間去進修。葉華信坦言確有此情況出現，但相信可經僱主及員工合作及調整，讓員工完成培訓。

美容師入職 每季考核保質素

美容院HerShe Beauty and Nails營運總監Connie Chu表示，現時確實請人難，從業員轉行或怕被感染而轉職是主要原因，該公司現時仍有幾個職位懸空。吸才留才除了使用銀彈政策，實施包薪制度，還有提供培訓，以及鼓勵互相合作的工作環境。

她指出，就算有經驗的美容師，入職後也要學習產品知識、操作及調校器材、使用統一的手法，「每3個月要重考，確保員工沒有忘記。而且培訓用料是真的，不會以清水扮精華素。」這個做法雖增加成本，但Connie感到「值」：「有心做的同事，會更安心。」

除了固定的培訓內容外，她又指「一齊人就開briefing」，大家交換經驗，談談日常遇到的挑戰，可如何解決。