  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳

20/06/2023

本港逾7成企業加強資源培訓僱員！香港人力資源管理學會：增加發展機會可留人才

#人力資源 #職場文化 #香港 #行業 #行政管理 #經濟 #職涯規劃 #商業 #疫情 #僱員培訓
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　疫後復常，企業面對人才不足的挑戰，加強訓培有助吸引新人、挽留人才。香港人力資源管理學會剛公布的「2022／2023年僱員培訓及發展需求調查」顯示，培訓實際開支相對員工整體基本薪酬的比率呈上升趨勢。

 

香港人力資源管理學會公布調查顯示，企業培訓實際開支相對員工整體基本薪酬的比率呈上升趨勢。

 

　　該學會副會長暨學習及發展委員會聯席主席葉華信預期，企業將繼續增加培訓，包括一些如師徒制等毋須金錢投入的培訓。

 

　　香港人力資源管理學會公布「2022／2023年僱員培訓及發展需求調查」，發現74%受訪企業於去年有預留資源，作為員工培訓及發展用途。而培訓實際開支相對員工整體基本薪酬的比率，從2021年的1.9%升至2022年的2.6%；培訓預算相對員工整體全年基本薪酬的比率，從2021年的2.8%上調至2022年的3.6%。

 

　　調查又發現，香港僱員年度人均培訓時數連續第二年上升，2022年升至18小時，較2021年多約3.9小時，增幅達28%，顯示疫後各行業復甦下，企業認為有必要投放更多資源，培訓僱員以提升職業技能。

 

　　該調查於2023年2月至4月期間進行，涵蓋107間來自20個不同行業的企業，涉及約66,624名全職僱員。

 

本港僱員年度人均培訓時數連續第二年上升，顯示疫後各行業復甦下，企業須培訓僱員以提升技能。（資料圖片）

 

疫下轉行 員工需認識新行業

 

　　葉華信表示，企業為了挽留及吸引人才，愈來愈重視為員工提供培訓。「在離職訪問中，排首位的原因不是薪酬，而是有關發展的機會。」該學會理事會成員暨學習及發展委員會聯席主席曾永昌補充，疫情後市場對產品及服務的需求也有改變，加上不少在職人士在疫情期間轉行，對新行業的運作、文化及經驗也不足，僱主需要提供培訓。同時，全球企業的發展也受到科技發展影響，企業需進行數碼轉型，就需要為員工提供培訓。

 

　　被問到調查中，仍有逾20%企業去年沒有預留資源培訓員工。葉華信指出，培訓形式多，不一定要「坐定定」上課，可以透過師徒制、師友制、在職培訓等方法進行，這些也沒有為企業帶來明顯額外開支。

 

　　在香港經濟正處於復甦，加上商業活動愈趨頻繁，各行業的人才短缺持續，不少上班族的工作量上升，未必有時間去進修。葉華信坦言確有此情況出現，但相信可經僱主及員工合作及調整，讓員工完成培訓。

 

美容師入職 每季考核保質素

 

　　美容院HerShe Beauty and Nails營運總監Connie Chu表示，現時確實請人難，從業員轉行或怕被感染而轉職是主要原因，該公司現時仍有幾個職位懸空。吸才留才除了使用銀彈政策，實施包薪制度，還有提供培訓，以及鼓勵互相合作的工作環境。

 

　　她指出，就算有經驗的美容師，入職後也要學習產品知識、操作及調校器材、使用統一的手法，「每3個月要重考，確保員工沒有忘記。而且培訓用料是真的，不會以清水扮精華素。」這個做法雖增加成本，但Connie感到「值」：「有心做的同事，會更安心。」

 

　　除了固定的培訓內容外，她又指「一齊人就開briefing」，大家交換經驗，談談日常遇到的挑戰，可如何解決。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#人力資源 #職場文化 #香港 #行業 #行政管理 #經濟 #職涯規劃 #商業 #疫情 #僱員培訓

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk