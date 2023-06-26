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26/06/2023

停業再重開！如何成功活化品牌？麗晶酒店舵手：採開明態度，協調各方意見

#職涯規劃 #商業 #疫情 #行政管理 #香港 #人才管理 #酒店 #企業文化 #品牌
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　　為迎合數碼時代的來臨，以及不斷轉變的市場需求，品牌活化成為近年老牌企業的關鍵發展重點。然而，如何在保留品牌特色和提供創新體驗中取得平衡，正正是品牌活化的一大難題。

 

香港麗晶酒店董事總經理沈滔彣認為，管理方式從來無絕對，應了解實際情況，繼而作出相應調整。（湯致遠攝）

 

　　經過兩次易手、踏上品牌活化之路的香港麗晶酒店，在今年初完成翻修並重新開業。其董事總經理沈滔彣（Michel Chertouh）接受訪問時稱，如何制定品牌活化策略，無對錯之分。保持開明的態度，協調各方意見，才是管理及品牌活化的成功要訣。

 

　　在酒店業打滾35年的沈滔彣，曾於東京、倫敦、越南及西班牙等地擔任集團酒店要職。在2021年升任為香港麗晶酒店董事總經理後的首要任務，便是領導團隊為當時已停業翻新的酒店，重塑酒店品牌形象。

 

翻新遇疫情 物流材料成挑戰

 

　　雖然酒店翻新項目，是其所屬集團在疫情前早已安排的計劃。但由於剛巧碰上疫情，他表示，供應鏈、物流、材料交付不穩定，以及「我們有時甚至無法與許多持份者會面；事情總不會按照我們想要的方式發展」，均為翻新項目帶來了重大挑戰。

 

　　沈滔彣認為，作為酒店掌舵人，不論是面對何等挑戰，都應以開明的態度，聆聽各持份者的意見。即使當中會有意見衝突，也不能說誰對誰錯，反而是要想方法協調各方。

 

　　以酒店長17米的前台辦公桌為例，該前台設計精美且與大堂空間融為一體。但在設計過程中，曾有團隊指出辦公桌設計「行不通」，不符合實際應用需要。當下的關鍵在於與團隊成員了解當中的問題所在，以及分析出如何改進，以獲得其想要的體驗。繼而再與設計師溝通，「當你去找設計師時，就要有影響力及試圖說服他，因為他未必明白營運需要。」

 

　　他續指：「這更多的是一種深入的外交和影響力管理，而不僅僅是指導。你必須從指揮風格轉變為外交風格，試圖解決問題。」

 

須尊重他人 增適應力敏捷性

 

　　此外，以往在多個國家及城市工作，接觸過不同地區文化，亦讓他明白到尊重他人、對環境變遷的自我適應力和敏捷性，為其重要。

 

　　他舉例，倘在日本做相同的項目，與持份者接觸的方式不同，所需的時間或可能相對較長。即使是以管理層角色，期待加快進度，亦不代表是在為該項目做出積極的貢獻。「因為這不是當地的文化，你只是在催促他們去做不想做的事，使其感覺不舒服。」

 

　　因此，比起微觀管理，沈滔彣更希望透過創造出一個開放且具鼓勵性的環境，與提供發展機會，讓員工能夠有效地表達自己想法、展現和做自己，打造共同努力和成長的文化。他強調，管理模式從來無絕對，「有時你必須退後一步，留出更多空間；有時則需具有指導性，需要找到正確的時機，並根據情況調整你的風格。」

 

 

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