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28/06/2023

企業IT服務需求急增！吸引人才4招；打造life-work balance職場文化是關鍵！

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　　企業數碼轉型趨勢不斷，增加電訊及IT服務需求，亦加大服務供應商的人手需求。有提供企業IT方案的本地電訊商則透過4大方法吸引人才加入，包括：（1）加強關注員工身心健康、（2）不斷創新的工作、（3）年輕、活力的企業印象，以及（4）由具吸引力的領導人才帶領團隊。

 

香港寬頻未來持股管理人及企業方案行政總裁何達（右二）認為，生活比工作重要，故希望透過各項關注員工身心健康的福利及活動，提升員工生活質素。（黃建輝攝）

 

　　香港寬頻未來持股管理人及企業方案行政總裁何達認為，打造life-work balance，即生活較工作優先的職場文化，是吸引人才的關鍵因素。「最重要是確保大家工作之餘，是做得開心。」

 

　　在全球人才荒及創科產業發展日益增加的情況下，本港的IT人才供不應求。何達表示，在企業對IT服務需求急速增長下，該企需要更多的人才，以提供更多新企業方案及維持方案的運作，如前期的解決方案設計、後期的安裝、測試及技術支援等。因此，該企亦不斷按業務發展，增聘相關人手。

 

有薪假逾20天 電郵薦假日活動

 

　　然而IT人才可遇不可求，提供比其他企業更優勝的工作文化，成為香港寬頻一大撒手鐧。他表示，大多公司都強調work-life balance（工作與生活的平衡），但該企則強調life-work balance。雖然兩者看似相同，但當「工作」及「生活」兩字對調，凸顯了該企更重視員工的生活質素，「因為我們覺得（員工）個人和家庭生活，比工作重要。」

 

　　據悉，為了讓員工有充裕的時間，整理個人生活所需，香港寬頻提供逾20天有薪假期，如入職假、生日假，甚至參與義工活動及領養均可請假。另實行4.5天工作周，更會有人力資源部的同事，以電郵方式為員工提供假日活動推介，冀打造一個「工作之餘，可以增值自己及兼顧私人生活」的工作環境。

 

吸納富魅力領導 帶來更多新血

 

　　與此同時，因應市場需求轉變，何達指出，該企需要提供更多推陳出新的方案，意味著員工的工作也一直在變，具變化、挑戰性和有趣的工作內容，可以讓工作保持新鮮感。配合年輕、精力充沛的企業印象，有助吸引年輕人才。

 

　　他又提到，企業及團隊的領導能力，是吸引人才加入的另一誘因。由於該企近年吸納了不少新的領導人才，其個人的領導魅力均成功為團隊帶來更多新成員。

 

　　香港寬頻講求充滿活力和熱誠的文化，但請人亦不能只憑一股入行熱誠。當問及該企的請人要求時，何達坦言，除要與職位相關的一定知識技術和具熱誠外，團隊合作的軟技能亦同樣重要。

 

　　他認為，該企能夠發展成現時的業務規模，有賴同事良好的合作，也不怕「蝕底」。他強調請人會留意人才是否可以與同事產生好的「Chemistry（化學作用）」，冀能繼續物以類聚。

 

 

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