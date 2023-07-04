吉祥物熊本熊說好日本熊本縣故事！帶來無限大經濟收益！平衡形象與賺錢不是想像中容易？

香港政府近期努力「說好香港故事」，遠在日本的熊本縣，早於2010年已開始借助「吉祥物」熊本熊（Kumamon）的「呆萌」樣子，四出說好熊本縣故事。熊本熊至今已為熊本縣帶來逾1兆日圓（約542億港元）的經濟收益，而無形的知名度及國際形象，更難以量化。平衡熊本熊的賺錢能力及熊本縣的形象，成為一大挑戰。

日本熊本縣政府香港代表事務所所長板東良明接受訪問時表示，政府向熊本熊創作者收購了熊本熊後，嚴格來說熊本熊已成為「公務員」，政府希望熊本熊能夠百年如一日般受歡迎。即是熊本熊的行為及道德標準，要跟縣政府看齊。

助宣傳熊本縣農產品 可申免費用

作為公務員，當然要為熊本縣的福祉為先，但並不等於「眼中只有錢」。板東良明指出，「就經濟效益來說逾1兆日圓，但對縣內的好感度也有很大幫助。」

政府的收入亦不是1兆日圓，這些都是縣內的農民、服務提供者所收的，他們之後納稅，才是政府的收入。而遊客因熊本熊而去熊本縣遊玩，這些收入更是「無限大」。

因此，任何機構要使用熊本熊做宣傳，可選擇免費及付費兩種方式。除了必須得到縣政府下相關部門審批外，若是有助宣傳熊本縣或其農產品、相關服務的，可申請免費使用；其他商用的則要申請付費使用。他舉例，在香港也有開店的日本品牌NIKKO，由於以銷售戶外衣飾及用品為主，與熊本熊外向的性格脗合，故有一起合作推出產品。而其他一些服裝店，可能只是付費使用IP（知識產權）。

為了保護熊本熊形象，板東良明強調，無論是合作模式還是付費的，也須經過審查，而內容包括：

（1）設計內容是否符合IP形象、

（2）構想是否符合IP性格、

（3）產品外觀是否美觀、

（4）產品質素是否良好。

聘公司專門管理 港粉絲更熱情

板東良明坦言，要做好保護熊本熊的IP使用並不容易，現時在日本及香港聘有公司專門管理熊本熊IP使用及合作。「希望有意合作機構，明白我們是採用Open Policy，可以很易聯絡合作，也絕不抗拒合作。」此外，原來各地的粉絲也是「保護者」。他笑言，某程度上香港的粉絲比日本的更熱情，一見到有熊本熊或相關產品在某些地方出現，會影相放上官方社交平台詢問真假。

既要保護IP，又希望熊本熊能被愛逾100年，實在不易。板東良明坦言，出動實體公仔有很多限制，進軍虛擬世界可以是另一可行性。如現正打算做熊本熊動畫，主調是宣傳熊本縣。「除了印刷出來，在遊戲甚至一些數據內，都可以虛擬模式出現，是未來的一條出路。」