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06/07/2023

生成式人工智能新浪潮！安全使用亦不容忽視，數據儲存科企如何變陣把握商機？

#旗艦產品 #Generative AI #Meta
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　　近期ChatGPT等生成式人工智能（Generative AI）除了顛覆未來商業模式，在職場上亦掀起新浪潮。

 

Pure Storage技術長（CTO）Rob Lee指，該企多年前已預視不斷擴展的AI需求並進行部署，目前正支援自動駕駛、醫療研究公司、Meta超級電腦等項目。

 

　　來自數據儲存產業，從事相關設備與解決方案的Pure Storage技術長（CTO）Rob Lee、FlashArray副總裁暨總經理Shawn Hansen早前接受本報訪問時指出，該企一眾高管亦正為此變陣，帶領團隊應對新技術帶來的機會與挑戰。

 

　　面對新一輪AI浪潮，有科企因憂慮資料會傳輸到AI工具的外部伺服器，故以安全為由，選擇發出「生成式AI工具禁令」。

 

促實習生探索方法 及早認知

 

　　然而，在現今企業都積極地進行數碼轉型的大趨勢下，對於專門從事數據儲存服務的Pure Storage而言，這新技術趨勢的潛力不容忽視，更需要為此作出規劃。Rob Lee及Shawn Hansen均認為，高管應接納這新技術趨勢，同時考慮更周詳的使用方針及規範，助工程師及營銷團隊提高生產力。

 

　　負責該公司旗艦產品交付工作的Shawn Hansen還形容，生成式AI如同加速器或油門（accelerator），助員工加速構思新意念，並且將為fundamental to the future，成未來開發及營銷等層面上的基礎。

 

　　各大科技公司都在探索生成式AI，Shawn Hansen還留意到：「近日在矽谷非常有趣，許多初創公司的創辦人要求工程師，除了要擁有編程經驗，還要懂得使用生成式AI，在合法及合規的情況下，幫助他們加速學習進程。」在今年，該企亦對所有實習生表示，他們的工作是探索使用生成式AI的方法。期望這些通常都是very technology native（對數碼科技非常熟悉的人）的大學生們，也可以及早認知，助力企業客未來發展。

 

Pure Storage早前宣布夥拍Meta開發AI超級電腦Research SuperCluster（RSC）；現時該企已支援逾百項AI項目。（Meta官網圖片）

 

　　除了在內部工作流程考慮應用生成式AI，其技術創新方案也將進一步支援領先的AI項目，例如自動駕駛車開發公司、醫學研究公司、Meta旗下的AI Research SuperCluster（RSC）超級電腦等，均可隨着需求發展，調整儲存需求。Pure Storage行政總裁Charles Giancarlo在早前年度大會Pure//Accelerate上透露，目前已有逾100個AI項目客戶。

 

　　過去在科技行業已經發生過不少數據外洩事故，可能與員工疏忽、設備和文件遺失或被盜等有關，惟待企業發現情況時，為時已晚。在部署使用新技術時，尤其針對管治及規範方面，Rob Lee指出：「高管需要更深入地思考，如何保護數據私隱及知情權（right of information）、數據管治（data governance）、正確進行區分（compartmentalization）。」

 

企業如何共享資訊 不容忽視

 

　　Shawn Hansen亦舉例：「如果我將我的代碼庫（Code Base）添加到生成式AI中，則存在與我的所有競爭對手共享的風險。」因此，企業將如何使用及共享數據及資訊，都是需要關注的事項。

 

Pure Storage FlashArray副總裁暨總經理Shawn Hansen稱，近日推出全新FlashArray//E系列，能以每GB不到0.2美元的價格，構建一個隨時可用的數據儲存庫。

 

　　雖然他強調，目前仍在應用生成式AI的初期，但已有相關戰略計劃，探索如何將工具送到客戶手中，以及在各部門團隊中進行試點項目，並找出幫助開發的最佳實踐方法。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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