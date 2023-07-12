提供新技能、領導力培訓！遊艇製造商自設學院培育航海業人才！6大策略吸引新世代

集航海、旅遊、娛樂等功能於一體的豪華遊艇，可謂是奢華的代名詞。雖然本港遊艇業發展不如金融服務、零售等傳統行業備受關注，但隨著亞太區的高淨值人士數目漸增，有遊艇製造商指出，疫情退卻為亞太地區的遊艇市場帶來好消息。

由於較難吸引年輕人入行，工匠專業人才短缺，有遊艇製造商創辦企業學院，提高員工技能；另與行內第三方機構及院校合作，提供針對航海行業的特定課程等6大策略（見表），為未來人才需求作好準備。

阿茲慕｜貝尼蒂集團行政總裁Marco Valle稱，公司員工遍布世界各地，人數持續增加。（受訪者提供圖片）

目前較興旺的遊艇市場，仍主要集中在歐洲、中東、北美地區等發達國家。但意大利遊艇製造商Azimut｜Benetti（阿茲慕｜貝尼蒂）集團行政總裁Marco Valle表示，過去3年，全球遊艇市場一直增長，其中在泰國、老撾、印尼和越南的遊艇活動亦非常強勁。此外，一直看好三亞和香港業務發展，並早已在香港設立辦事處。

他續指，在行行缺人的情況下，該集團目前並無人才缺口。與其他同行企業相比，集團提供更高的薪酬福利，致力提高員工福祉和歸屬感，以留住人才。

課程結合理論 針對航海行業

另透過集團屹立遊艇業38年的優良背景、管理層的人際網絡，有效吸引一眾願意投身遊艇業的人才。

然而，行內老工匠相繼退休、遊艇服務需求日增的趨勢下，行內有一定的人才危機。有見及此，該集團於今年6月，宣布創建「阿茲慕｜貝尼蒂集團企業學院」，透過與技術機構和行業相關的大學合作，派出集團的經理及技術專家，為院校學生提供專門針對航海行業、結合理論課和實際操作研討會的特定課程，讓他們更了解實際工作情況，及早投身行業。

此外，透過企業學院內的造船學院及管理學院，提供優化技能、新技能培訓；為有潛力的人才提供專注於客戶體驗、高管教育和領導力發展的培訓；以及針對新員工，提供入職培訓和內部職場規劃。

持續技能提升 留住人才關鍵

阿茲慕｜貝尼蒂集團行政總裁Marco Valle認為，可以靠良好的公司聲譽和內部管理層的人際網絡，吸引更多人才加入該集團。（集團官網圖片）

Marco Valle直言：「為應對市場增長，我們將聘用更多人才。然而，我們不能一下子便從院校獲得所有需要的專業人才。辦學這不僅對我們的員工有益，對整個行業也有好處。」他強調持續的技能提升和再培訓，是留住人才的另一個關鍵之處。

此外，意識到集團客戶有年輕化趨勢，他視年輕一代為「未來的領導管理者」。集團需要具備新工作能力的人才，以及年輕一代加入團隊。「世界正在快速發展，我們需要數碼新世代人才帶給我們新的想法。」