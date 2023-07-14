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14/07/2023

AI工具有利公司發展！港企提供人工智能培訓課程，鼓勵員工多學、多用、多試！

#東盟 #人工智能 #創新科技及應用 #科技行業 #科研 #服務 #行政管理 #商業
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　　人工智能工具ChatGPT熱潮持續蔓延，促使更多企業關注人工智能（AI）發展，在營運及業務層面加快AI普及化。

 

Compathnion行政總裁陳智銓（右二）表示，正打算招聘AI工程師的職位。而對於積極進修的同事，公司會向他們頒發DoItRight嘉許狀。（受訪者提供圖片）

 

　　本地室內定位技術公司Compathnion行政總裁陳智銓，以行動鼓勵員工學習使用AI，並計劃提供相應配套，把握這趟時代轉變的新機遇。

 

　　陳智銓認為：「AI發展如程式（Program）的演化，愈聰明的程式會表現得愈好。」他指出，現時AI已能將不少工作流程自動化，這對任何公司都是有利；尤其是IT企業，所帶來的結果也是正面多於負面。

 

　　他舉例，ChatGPT能夠協助編寫較簡單的代碼，是該公司程式員的好幫手，以往需要一整日才能完成的工作，在AI協助下，半天就能完成，節省同事不少時間，亦提升了整體的工作效率。

 

「職場新鮮人」 掌握AI更快

 

　　為加強AI在辦公室應用的普及度，該公司的業務拓展團隊（Business Development Team）正研究如何利用AI優化（Optimize）人手調配，以及為同事安排AI應用培訓課程。

 

　　陳智銓發現，不少同事對一些AI應用（如ChatGPT）已有基本認識，實際需要教的內容未必很多，情況如同平時使用Google Search，透過日常操作已能掌握不少實用技巧，這現象對於新同事，例如剛大學畢業的「職場新鮮人」尤為明顯；反觀有資深的技術人員在使用AI時，就較需要培訓協助。

 

　　針對以上情況，他會調整新人和舊人的培訓內容，務求提高同事們的整體工作效率。此外，會購買一些AI科技主題的書籍回公司，鼓勵同事閱讀；也會尋找及提供線上課程和影片，讓同事通過不同渠道多學、多用、多試AI，然後加以練習並應用在工作上。

 

拓東盟版圖 擴視野留人才

 

　　面對不斷變化的市場需要，陳智銓指出，一些商場客戶已開始構思開設AI虛擬服務中心。他強調：「我們不但需要吸納AI人才，更需要團隊合作。正如商場客戶的例子，我們需要能夠掌握商業市場需要的同事，以及擅長AI的同事互相配合，才可把方案成功『落地』。唯有讓不同崗位的同事發揮自己所長，才能夠創造更大的價值。」

 

　　他尤其鼓勵畢業生們，除要將技術學以致用外，也要多行一步，為公司團隊增值。例如，在完成自己的工作後，也要想到如何連接其他同事的工作、如何做好平衡和配合、如何在後續時把整個技術呈現出來、如何優化解決客戶的痛點等。

 

　　陳智銓相當重視創意與開發，他認為團隊成員只要提出新意念，就會給予發揮的機會。同時，公司的業務不止面向本地市場，同時積極開拓東盟地區，這不但有助擴闊同事的國際視野，也會帶來更大的發展空間，他相信以上都是留住人才的重要元素。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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