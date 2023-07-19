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19/07/2023

營商環境難！屹立逾70年本地老牌米商「無有怕」：發展多元業務，要懂得求變

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　　面對瞬息萬變的營商環境，企業要站穩陣腳已非易事，對於老字號品牌來說，更是困難重重。

 

　　本港老牌米商「金源發展國際實業」（前稱金源米業）就「無有怕」，在領導者抱持開明、積極尋求改變的策略下，近年一直發揮「韌性」，持續變革，積極留住人才，令業務更多元化，促使這老牌企業多年來保持競爭力。

 

　　金源米業扎根香港超過70年，旗下食米品牌包括馳名的金象牌、金舫牌及袋鼠牌等，多年來均以家族企業的模式經營。但近年隨著世代轉變，大環境又面臨諸多不確定的情況下，金源也嘗試轉型，試圖突破困境，今年3月更改名為「金源發展國際實業」，為求推動更多元化的發展。

 

金源發展國際實業主席林烱熾坦言，業務要多元化，方可繼續保持競爭力。（黃建輝攝）

 

　　集團主席林烱熾（Laurent）日前接受本報訪問時提到，市場變化迅速，不同時代會有不同的挑戰，所採取的策略也大不相同。企業欲持續經營，必須符合市場需求，要懂得「求變」，不能原地打轉。

 

　　他坦言，在現今世代消費者的口味和生活習慣有所不同，再加上市面上也出現許多米飯代替品，香港的食米市場確實有所縮減。林烱熾指出，作為領導者更有責任帶領團隊尋找出路，辨識新機會，發揮企業韌性，進一步擴大集團版圖。

 

北海道拓零售娛樂 先贏信任

 

　　早在十多年前，集團就「踩過界」，於越南獨家經營Circle K便利店，如今已有420間門市，成為越南最大規模的便利店。而近日集團宣布開拓新業務版圖，計劃於北海道二世古聯合滑雪場地區，建立零售娛樂業務。林烱熾直言，企業業務要夠多元化，方可繼續保持競爭力。

 

　　不過，要進軍外地開展業務，又是否如此簡單？林烱熾坦承，每個國家或地區都有其獨特文化，以港商身份於當地經商，更加要小心處理，贏取「信任」相當重要。「要讓當地人明白，我們是用真心去為他們服務，能夠迎合他們的需求。」他補充，「做生意最重要是耐性，當初我們進軍越南時，成績不太理想，交了許多學費，但我們沒有放棄。」後來，因得知越南人喜歡找地方坐，所以除了提供傳統式便利店的銷售服務，還提供大量枱椅供顧客休息甚至工作，久而久之建立了顧客忠誠度，業務營業額也因而不斷提升。

 

憑真誠打動負責人 促成計劃

 

　　至於是次進軍日本，林烱熾直言，同樣全靠其「真誠」來贏取信任，「眾所周知，日本是一個重視自家人的國家，對於外來企業或多或少都會感到抗拒。」因此，林烱熾當時準備好詳細的發展計劃，親身飛到日本與NI Corporation負責人進行商討，來證明他的決心及以表尊重。最終皇天不負苦心人，林烱熾憑著誠意打動負責人，促成是次計劃。

 

 

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