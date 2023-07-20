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20/07/2023

香港會計人才嚴重短缺！吸引入行齋講錢不管用！僱主首要符合新世代甚麼期望？

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　　香港上市公司審核師協會（PIEAA）昨（19日）公布「香港會計界人才短缺情況之調查」結果，指出本港會計師事務所正面對嚴重人才短缺問題，雖然大多數受訪人士表示，會繼續留在業界發展，但資歷較淺者或在兩年內離開業界。

 

　　PIEAA於2022年10月至2023年2月期間，向逾313名會計從業員及學生進行調查，以了解本港會計業界的人手情況及他們對未來僱主的期望。調查發現，超過30%受訪會計師事務所正面臨20%人手短缺的情況，其中63%事務所正積極招募人才。

 

香港上市公司審核師協會（PIEAA）主席陳錦榮（中）表示，引入數碼化和AI等技術，除有助增加會計師的工作效率，實現遙距工作外，也有助提升審計質量。（曾耀輝攝）

 

　　至於對未來僱主的期望，多達61%學生認為「工作與生活平衡」最重要，在所有期望要求的選項中排名最高。PIEAA主席陳錦榮表示，以往「職業發展」、「薪酬及花紅」和「僱主品牌」等，都是傳統僱員對僱主的期望，但是次調查卻發現，對現今年輕人來說，這些要求的重要程度正在下降；與此同時，「合理工時」、「彈性工作時間」、「遙距工作安排」等的重要程度卻在增加。

 

Happy Hour + WFH見成效

 

　　他認為，這現象並非香港獨見，而是正於全球發生，因此只著重薪酬一類傳統方法去吸引人才並不足夠，會計師事務所及商業機構必須重新審視年輕人對工作的期望，以吸引他們入行。

 

　　陳錦榮坦言：「會計師作為專業的崗位，與很多其他專業人士如醫生和律師一樣，在接到工作任務後，就要完成客戶的需求，工時要做到朝9晚5絕不容易。」

 

　　他強調，僱主們必須在行業的專業要求和僱員期望之間，劃出一個平衡點，這才能真正解決人才流失的惡性循環。

 

　　PIEAA副主席陶匡淳指出，近年業界流失率頗高，以他的觀察，一間會計師事務所每年有20%的人員流失率，也是很平常的事。該協會另一副主席盧華基舉例，有會計師事務所為吸引及留住人才，會在每個星期二為同事安排Happy Hour，然後在星期三實行在家工作（WFH）的安排，且達到不錯的成效。

 

溝通技巧 更勝財務分析能力

 

　　會計及審計行業所需要的技能方面，調查結果顯示，「溝通和人際關係技巧」是最重要；其次才是「財務分析及編制能力」，至於資歷較深的從業員則傾向認為「數碼化和數據分析能力」是較重要。

 

　　陳錦榮又提到，雖然香港政府近期積極推動「搶人才」，例如推出「人才清單」以吸引高質素人才來港，惟會計界別並未有納入該清單中，這使他感到頗為失望。

 

　　考慮到本地會計師短缺，對業界以至整體經濟形勢都會構成重大挑戰，他呼籲政府應考慮將會計界別納入技術人員入口計劃內，這才有利為業界帶來可持續發展。

 

 

 

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