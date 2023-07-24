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24/07/2023

創立手工朱古力業務是一場修行！社企專聘SEN族群，創辦人：他們每個都很有擔帶！

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社企可可阿樂創辦人盧禮宇形容，創立手工朱古力業務是一場修行，由一粒可可豆開始，到製作成朱古力，當中的酸甘苦味，與人生經歷的不同階段也有相似。（張寶燕攝）

 

　　台籍港人盧禮宇（Louie）早年移民香港落地生根，在2019年成立社企「可可阿樂」，盼讓SEN（特殊學習需要）的兒子建立自信，自力更生。

 

　　Louie早前接受本報訪問時稱，發展至今仍全數聘用SEN員工協助處理店務，每位也有「擔帶」。因此期望延續方針，為SEN族群「打開一扇窗」，證明他們也能投入職場，實踐理想。

 

　　可可阿樂創辦人盧禮宇（Louie）26年前從台灣來港，認識了現時的太太，婚後決定在港落地生根，此後更有了孩子。至兒子約8、9個月大時，發現其發展比同齡小朋友緩遲，經評估後證實是SEN兒童。

 

　　Louie一直為兒子的將來籌謀，十多年來先後經歷兩次創業失敗，最終才成立專賣精品朱古力的可可阿樂。除了希望兒子學懂技能，還期望一眾「同路人」（SEN青年）可讓發揮所長。

 

可可阿樂早前獲由豐盛社企學會舉辦的「十一良心消費運動」TECM MALL社企商戶大獎，獲得支援；現時聘請7位SEN員工，協助舉辦手工朱古力工作坊，未來還會出產朱古力飲料。（張寶燕攝）

 

培育SEN朱古力師 辦工作坊

 

　　該社企作為香港的手工朱古力品牌，專門培育SEN朱古力師並包辦朱古力製作，也有舉辦工作坊講座。即使經歷3年的新冠疫情，生意曾經變差，位於荃灣西的分店試過零收入，他也寧願用經費多聘兩名SEN員工，並拓展B2B商業模式。

 

　　Louie一直深信，企業的品牌價值，比起單純賣產品及服務更重要：「有價值觀的商業模式，亦可創造更大的發展空間。」

 

　　目前，可可阿樂共聘請7位SEN員工處理日常店務、設計以至市場規劃等工作，設有兩間門市。盡管Louie要獨力處理企業行政上的事宜，較為吃力，他仍希望繼續堅持，讓社會各界看到其成果。年初開始，他還夥拍理念相同的企業，發展SEN Cafe（咖啡廳）項目。

 

　　回顧初期發展，他形容當時「太大膽」且缺乏經驗，因為聘請不同SEN人士時，曾經忽略溝通技巧，造成營運的困局。

 

擴發展空間 品牌價值更重要

 

　　於是在問題發生後，才懂諮詢專業人士意見，並意識到，須同時與SEN人士的照顧者溝通，更重視照顧者培訓。

 

　　他分享，當時與妻子二人未能完全照顧員工的工作及生活需要，更難以讓員工緊記工作流程。到要求SEN人士的家長介入，又發現不少家長及照顧者也無從入手。

 

　　因此，Louie與專業輔導人士合作，由他們指導家長及照顧者相關知識，而培訓時間亦需要每月檢視情況以及調整，以便尋求最合適的培訓模式。

 

 

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