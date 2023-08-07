  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

07/08/2023

做管理層要盡責和保持正向，探索更多可能性！安永合夥人應對挑戰靠「5S精神」

#職場文化 #求職招聘 #職場技能 #經濟 #職業生涯 #商業 #行業 #香港 #大灣區 #實習
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　香港多年來能以國際金融中心的地位屹立全球，會計專業人才的貢獻功不可沒。

 

安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒表示，作為管理層需時刻保持敏銳度，及早察覺市場和員工所需。（陳靜儀攝）

 

　　近年面對社會、經濟及人才不足的挑戰，安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒表示，以「5S精神」應對，即Search（探索）、Sensitive（敏銳）、Supportive（給予支援）、Synergize（協同效應）、Student（學習者），時刻提醒作為管理層應盡的職責和保持正面心態。

 

　　時代轉變快，不論是地緣政治、新創科技應用、營商環境、法規、市場需求、職場文化等方面的改變都很多。李舜兒指出，更需要「不斷search for（探索）商機、search for人才」，透過探索更多可能性，助企業跟上時代的步伐。

 

不斷探索商機 予員工適當支援

 

　　為適應各類變化，她認為，任何時刻都要保持一定的敏銳度。「當然不是過分敏感，對每個人說的話都推敲（其意思）一番。而是要留意職場、香港和國際間發生的事。」明白到不同年齡層的員工所面對的困難和壓力各異，均會直接或間接地影響其工作表現，「特別對員工家庭發生的事，我是頗為緊張的。」

 

　　這份緊張源於在乎，也源於李舜兒對自己的期望。不論對其內部員工、未來的人才，甚或是其客戶及政府，惟有保持敏銳觸覺才能及早發覺其需求，繼而以適當的方式提供支援。「我希望自己是一位Supportive（能給予幫助）的領導者；這是一件不會有滿分的事，我需要不斷去做和增加（給予他人的）支持度。」

 

　　提到應對人才不足，她稱每年都有應屆大學畢業生投身社會，人才供應量穩定。惟構成不足並非在於人才數量多與少，而是供應和需求出現錯配。「他們的心態和想法是否願意去做，甚至乎是否能對進入大灣區工作保持開放態度」，使新人入行變得更具挑戰性。

 

人才供應穩定 惟需求現錯配

 

　　除了在大學覓人才外，李舜兒認為作為行業四大巨頭之一的管理層，有責任加強企業與人才、企業與學界、企業內部部門之間的協作。如與大灣區的企業加強合作，冀發揮「一加一大於二」的協同效應，參與建構更完善的會計業生態圈。

 

　　據悉，安永與香港都會大學簽訂為期兩年的合作備忘錄，聯手培育下一代大灣區專業人士。合作詳情仍有待雙方探討，預料將以研討會、兩地交流，以及實習等各類可行活動，於新學年開學後逐一推出。

 

 

向中學生分享 及早了解行情

 

　　與此同時，鑑於各行業工作流動性漸增。李舜兒指公司正積極加強其對中學生的分享，助其及早了解行業實際情況。「8、9年後有很大機會需要到內地工作，香港發展機會始終有限，即使說一遍不奏效，所有人說夠20遍，或能使其慢慢接受。」

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#職場文化 #求職招聘 #職場技能 #經濟 #職業生涯 #商業 #行業 #香港 #大灣區 #實習

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流版IQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk