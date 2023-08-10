如何面對巿場新常態？麥肯錫地區主席：逆境領袖要打倒昨天的我，研究新的我！

麥肯錫中國區主席倪以理相信，疫後各方面要接受經濟轉變及增長放緩，才能重拾信心，不再只有觀望。（黃建輝攝）

全球經濟起伏，地緣政治多變，不少商界領袖正面對頗大的挑戰。麥肯錫中國區主席倪以理接受訪問時表示，逆境時領袖需要有勇氣，企業需要變革。「現時對於很多內地及香港的CEO來說，也面對莫大的挑戰。」

順境時，不少人也是很好的領袖，但在逆境會是怎樣，就是考驗所在。倪以理眼中的逆境領袖，作風更具決斷力，以更堅決的態度去面對挑戰。「舉例，這一、兩年很多企業要壯士斷臂，斬斷一些不賺錢或要花很多錢的業務，其實不易做，中間有很多千絲萬縷的關係及感情。最困難是做了決定後，難確保百分百正確，要有相當大的勇氣去做。」

諮詢顧問轉型 與客一起求勝

摸到個轉彎位，夠勇氣帶領公司改變，但要有足夠的魅力，令同事、業務夥伴、投資者有信心，向同一方向前進，並相信轉了彎後就會見到光明的前路。「大家都要求存，作為逆境領袖要讓眾人見到轉彎後將發生的事，大家會變得更好。」但這只是第一層次，第二層次是能透過建立、維持公司的文化、價值觀，令公司變得更具韌性，可遊走於好境及逆境時代。「若逆境時炒了過多員工，一旦回復好境，就難以發展。」

逆境時，企業本身當然也要變，且不分行業。倪以理指出，疫情時大家以為疫情過後一切會回到正軌，但現實不盡如人意：「現在大家更要想一想，疫後市場變了，要有甚麼對策。這對諮詢顧問行業來說，也是一個大挑戰，我們應該用甚麼方法讓大家更適應這個新市場。」在大家也沒有水晶球的情況下，各行業也要發揮更多創意：「以前的社會可能不會再回來，大家也要適應。好多諮詢顧問公司，習慣了以前的業態，但現在市場改變了。」

簡單來說，企業聘請諮詢顧問公司，最終希望生意做得更好，甚至拓展到新市場。但在最近的調整期，不少企業也在觀望，未敢大舉行動。在新常態下，他認為諮詢顧問行業也不能如過往般，只出謀獻策、提供知識、洞悉（insight）。「現在更實際，不如我們一起做。例如，印尼、越南的市場有機遇，但應如何做。」

倪以理又指，諮詢顧問行業近幾年開始轉型，除了受經濟環境影響，科技的進步有更多工具可用，企業更容易獲得數據、洞悉及報告，而最想要的是成果。故不能單單向客戶提供洞悉及資訊，而是落手落腳跟客戶一起經營，大家成為合作夥伴。「舉例如健身教練，以前只給予意見，現在可能跟你一起住，每日8時起床，一起拉筋。」即是說，諮詢顧問公司內更需要一班懂得經營的人才，運作甚至收費模式也改變。「現在我們有20%至25%的業務，都是一年或兩年以上的項目。」

面對市場需求的轉變，倪以理表示也影響其思考應否參與項目的決定。「要想更多，項目是否可行。對項目及客戶的選擇，要更精準。」他笑言在科技進步，尤其生成式人工智能出現後，要完成一件事並不難。「要取B或B+不難，但要取A就愈來愈難。」

市場需求改變，諮詢顧問公司的角色亦要改變，如由過去只提供建議及洞悉，變成與客人一起把項目做好。（資料圖片）

善用新科技 持續學習進化

需求、市場、科技都在變，人才的需求當然也要作出改變。作為有近百年歷史的麥肯錫當然有不少人才爭取加入。「請人是第一步，但甚麼是人才，以及人才入來之後如何發展，如何繼續去學習，如何讓人才發揮得更好，我們可以如何去迎合。」倪以理笑道，今日的工作標準跟他初進入公司時，已有很大分別，況且生成式人工智能出現後，是沒有辦法跟其鬥。現今的人才要懂得應用科技，能夠持續學習、進化。

無論是面對變幻的市場、新常態，還是培訓人才，對整個諮詢顧問行業來說，也是新挑戰，沒有誰比誰更有經驗。「我們應保持敏銳性，保持勇於打倒昨天的我，去研究新的我、明天的我、後天的我，都是很重要的精神。」