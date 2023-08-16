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16/08/2023

人才短缺 ︳ 人力資源服務供應商報告列5大職場新趨勢！僱主不再考慮學歷？Z世代最看重甚麼？

#職場文化 #企業文化 #職場技能 #IBM #服務 #ESG #達美航空 #通脹 #人力資源 #退休
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有人力資源服務供應商報告指出，職場已發生結構性轉變，建議僱主和僱員及早了解和應對。（資料圖片）

 

　　人口老化、出生率下降等因素，導致全球勞動力減少，使多個地區面臨嚴重人才短缺。人力資源服務供應商ManpowerGroup發布《新人智時代：2023年勞動力趨勢報告》指出，職場已發生結構性轉變，出現5大新趨勢（見表），影響未來的工作生態，建議僱主和僱員及早了解和應對。

 

　　報告提到，75%受訪全球企業表示面臨人才短缺，創16年來新高，這迫使企業改變招聘方針。例如學位要求，是大部分企業用來篩選求職者的主要條件，但事實上，很多沒有學位的人卻擁有符合某些職位的技能和經驗，結果就無法配對至合適的工作。

 

延遲員工退休 減慢勞動力流失

 

　　在緊縮勞動力市場的背景下，很多僱主都開始取消學位要求。例如Google、達美航空和IBM等國際企業，都調整其評估人才的方式，不再是僅考量學業成績，即使沒有學位，亦會將具有符合技能和經驗的人納入人才清單。

 

　　此外，讓適齡員工延遲退休，都是減慢市場勞動力流失的方法。該報告指出，不少年屆退休的僱員，仍是有心有力去貢獻社會，加上通脹增加生活成本，也使不少退休人士渴望重返工作崗位。然而，僅19%人事部主管表示正積極僱用退休人士，反映這方面仍然有增長空間，以解決人手短缺問題。

 

　　另一方面，到2025年，Z世代將佔全球勞動力27%，而該群體普遍對DEIB（多樣性、公平性、包容性和歸屬感）有強烈意識，因此對職場文化的要求也會更多。

 

　　多達68% Z世代受訪員工表示，不滿意僱主在DEIB方面發展，更有56%人強調不會接受沒有多元化領導的工作，同時有52%僱主認為自己在DEIB方面仍做得不夠多。再者，有75%受訪者稱，即使會降低短期盈利能力，但公司也應解決ESG的問題，以盡好社會責任。

 

ManpowerGroup行政總裁Jonas Prising認為，創新科技或是人類進步的推進器，但唯有結合人類的智慧，才能克服所面對的勞動力挑戰。（ManpowerGroup提供圖片）

 

　　ManpowerGroup行政總裁Jonas Prising表示：「Z世代將成為勞動人口主力，他們對企業在社會的角色重要性和期望，是史無前例地大；如果企業想吸引及留住人才，必須要明確而真實的目標，積極推動正面的企業文化。」

 

須平衡工作生活 培訓增競爭力

 

　　他指出，疫情對職場的影響是持續性的，它使僱員更關注職場模式的合適度，42%千禧世代受訪者表示更追求工作與生活平衡。同時81%受訪僱員認為疫情影響他們對工作的看法，如能找到一份可更好地平衡工作與生活的工作，31%人表示就會轉工。

 

　　此外，靈活性對現今職場愈趨重要，而「4天工作周」也可帶來企業生產率上升、開支減少、吸引和留住人才的作用；有4成受訪僱員甚至稱，願意用5%薪金去換取4天工作周。

 

　　以往僱員或對頭銜職位的晉升較重視，但現今員工已愈來愈熱衷於拓展技能，包括通過部門調遷，尋求技術和經驗成長，並尋求更多成就感。57%受訪僱員指，公司沒有提供適當培訓，無法幫助他們保持市場的競爭力。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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