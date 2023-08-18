企業要變革！管理諮詢機構：5大「新動能」助培養人才！高增長型CHRO要具備邊6大技能？

過去數年，全球市場面臨極大轉變，管理諮詢機構埃森哲（Accenture）提出5項「新動能」，能在未來10年為企業提供變革的方向、起到決定性影響，強調引入及培養人才如高增長型首席人力資源官（CHRO；chief human resources officer）的重要性。

埃森哲智能運營全球總裁優素福•塔布（Yusuf Tayob）

埃森哲在最新發布的全球CHRO研究中指出，身處這樣的環境中，企業無疑需要加速變革，在增強競爭力的同時，找到新的增長路徑。尤其在企業努力適應全新工作方式的過程中，其智能運營全球總裁優素福•塔布（Yusuf Tayob）指出，對於員工來說，高管之間緊密協作意義重大，而「人才和CHRO的角色亦具有關鍵的戰略重要性」。

研究指，只有5%的大型全球企業能以人為本，配合科技發展，而CHRO則是引領這些企業達到兩方面平衡的關鍵人物。報告更列出，綜合技術能力較高、聯繫廣泛的高增長型CHRO有何獨特之處，以及所帶來的優勢。

靈活運用IT 收集數據分析

全球570名CHRO中，只有不足3成，即29%受訪者具備成為高增長型CHRO的條件。而高增長型CHRO在6項技能熟練度上，均較有可能達最高水平，是普通CHRO的2.3倍。

CHRO是管理人才的重要職位，而高增長型CHRO和企業管理層建立密切關係，並產生影響力的機會是同行的4倍，更會建立跨企業甚至行業的人際網絡。他們亦需優先提高員工的技能水平，擴大渠道，引入新型且多元化的人才，為人才開放新入職途徑。此外，CHRO更要運用新的工具，如人工智能（AI）協助轉化面試者資料成數據，改革招聘流程。

除了從人才方面著手，高增長型CHRO更要靈活運用資訊科技。此類CHRO會收集各類數據協助分析企業情況，如透過生產力發展趨勢，了解增加員工動力的方法，以及利用外部及內部數據，快速地作出決策。

高增長型CHRO亦深知數碼轉譯的重要性，故元宇宙等新興科技也會成為其工具，用以提升員工工作體驗，加強公司生產力。擁有良好人際關係的企業，加上AI等科技輔助，有望達致10%或以上的收益增長。

快速調整用人方針 配合發展

比起從事個別部門的工作，CHRO被認為是促進業務變革的靈魂人物。高增長型CHRO能快速大規模地調整用人方針，以配合業務發展。報告指，近9成受訪CEO更認為CHRO應為整個企業注入創新文化。環境、社會和企業管治（ESG）也是高增長型CHRO不可忽視的一環，有助企業提升其可持續發展潛力。

此外，各大企業CHRO的經驗亦成有力支持。如武田製藥的CHRO Lauren Duprey稱，正在實行一個包含人力資源信息系統（HRIS）、以AI和機器學習為基礎的人才市場洞察項目，盼發掘內部人才及支持員工發展。