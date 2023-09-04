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04/09/2023

Club Med推動Happy Workforce招攬人才！內部管理堅持3大重任，提升品牌競爭優勢

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Club Med東南亞及太平洋市場（ESAP）銷售業務行政總裁Rachael Harding表示，未來為了讓更多潛在客戶如情侶及家庭客群等認識品牌，還會繼續透過口碑行銷作為重點策略之一。（黃建輝攝）

 

　　全球旅遊業逐漸走出疫情陰霾，惟面對人手不足問題，或連帶削弱整體競爭力。在行內擁有超過20年管理經驗、休閒度假村品牌Club Med東南亞及太平洋市場（ESAP）銷售業務行政總裁Rachael Harding近日接受本報訪問表示，除了旅遊服務要以人為本，內部人才管理也應如是。

 

　　她認為，持續推動Happy workforce（快樂勞動力）可成為品牌的競爭優勢，有助吸引及挽留優秀人才。

 

　　過去數年疫情，為打工仔帶來不少改變，除了追求Work-Life Balance（工作與生活平衡），能否提供彈性工作政策、職場文化及工作氣氛是否愉悅等條件，也變得愈趨重要。近年甚至出現了結合Work（工作）和Vacation（度假）的Workation（辦公度假）模式，鼓勵打工仔一邊遙距工作，一邊旅遊。

 

全球流動計劃 輪調不同度假村

 

　　在現今環境下，Rachael Harding認為，同時顧及旅遊業人才不足帶來的影響及競爭，也是管理層當前首要處理的危機管理任務之一。「期望透過為員工提供改變生活的體驗，令Club Med能成為優秀、合適人才的首選僱主。」

 

　　該品牌在全球20多個國家及地區有超過70座度假村，不論打工仔是想發掘可以享受陽光與海灘的海島，或是雪山度假村體驗，都可以提供具吸引力及特別的職業發展機會，以及個人發展的機會，包括透過其全球流動計劃，輪調到不同度假村。

 

　　其G.O（Gentle Organizer）和G.E（Gentle Employee）團隊，即度假村及後勤員工，來自110多個國籍，文化亦非常多元，不僅邊打工邊玩樂是工作一部分，在晉升前景及管理培訓等方面，亦可以向員工提供完善計劃，藉此推動Happy workforce，挽留及招攬人才。

 

業務復常 上半年營業額增3成

 

　　受惠於疫後持續復甦，復星旅遊文化上月底公布，旗下Club Med在2023年上半年錄得的營業額比去年同期增加32.2%。

 

　　Rachael Harding透露，就她負責帶領及管理的東南亞及太平洋市場（不包括中國市場）而言：「我們的業務已全面恢復，截至8月的總收入與去年相比增長15%，而且比疫情前水平高出15%，實際旅行人數則比去年增加了30%。」

 

　　其Rebound復常計劃能持續取得進展，她認為，有賴於疫情期間的規劃，即使全球旅遊活動停擺多時，該品牌在內部運作上，有3大重要任務從未停歇，包括：1.確保照顧好員工需求，「因為我們（管理層）知道，當全球各地再次開放旅客入境時，我們（Club Med）需要合適的人才來為客戶群提供所需的體驗。」

 

留意到不少旅客都追求更獨特及深度的體驗，在北海道的滑雪度假村，亦可另外付費安排體驗小樽市引以為傲的玻璃工藝製作。（受訪者提供圖片）

 

　　2.繼續發展度假村，為迎接報復式旅遊及復常準備，以right product（合適產品）應對旅遊期望與提升滿意度。她補充，在2020至2022年疫情期間，該品牌共開設9座度假村，分別位於阿爾卑斯山、日本北海道、西班牙、加拿大魁北克、中國長白山等。這些拓展策略正好應對報復式旅遊潮，以及旅客渴望前往海外追雪的需求。

 

　　3.針對數碼轉型大趨勢（Megatrends），亦早有部署Happy Digital計劃，投資開展不同數碼項目，提高內部效率之餘，也為提供由線上至線下，個人化的無縫旅遊體驗作改善。在2022年，Club Med已投入2,000萬歐元（約1.7億港元）於數碼化發展。

 

營銷部門 AI用於業務數據分析

 

　　她坦言，「尤其是隨著人工智能（AI）不斷發展並可引入到業務的各個部分，這趨勢絕對不容小覷。」有見生成式AI（Generative AI）的發展潛力，目前亦把研究應用生成式AI的工作拆分出來，例如研究CRM（客戶關係管理）平台、聊天機械人及其他相關應用；另在Happy Digital計劃下，全球營銷部門早已將AI用於業務數據分析。

 

 

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