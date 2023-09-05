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05/09/2023

日本旅遊平台Rakuten Travel首用港人當舵手！希望藉用家角度發掘新體驗

#疫情 #笑話 #自由行 #日本 #住宿 #行政管理
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Rakuten Travel港台副區域經理潘宜珊稱，疫情期間續與多家日本酒店聯繫，以便在疫後為港人帶來適合的服務體驗。（湯致遠攝）

 

　　港人訪日傾向深度遊，對住宿更是有要求。日本旅遊平台Rakuten Travel去年起革新，由土生土長的香港人潘宜珊（Beatrice）擔任港台副區域經理，她希望藉用家的角度，為港人發掘和帶來具日本風情的體驗。

 

　　而自日本開放自由行以來，該平台平均按月銷售增幅一直保持在高雙位數水平，她預料未來一年維持升勢。

 

　　潘宜珊指出，由於香港是最多訪日遊客的地區之一，平台看好未來發展，希望接觸更多港、台客人，不但重整了區內業務，並首度起用香港人管理港台業務，以更有效走入香港大眾視野，更了解客人的需求。

 

不擅長日語 無礙參與日常運作

 

　　而她作為平台首任的香港掌舵人，2008年雷曼爆煲時剛在大學修畢旅遊相關學科，踏入了從事線上旅遊服務（Online Travel Agency）的旅程;並笑言，自己與大部分港人一樣，屬於典型喜歡遊日本和打卡的香港人，故在體驗和發掘新地點時更具優勢。

 

　　作為外國人於日本公司工作，是否需要更多時間融入？潘宜珊稱，其公司實際上很國際化，日本總部的員工更來自五湖四海，包括俄羅斯、泰國、台灣、韓國等地，是日本一家鮮有以英語作為日常交流的公司，所以好像她不太擅長日語，只曉得以日語作簡單介紹，亦不會影響其參與日常運作。

 

說笑「骨可以食」 日本同事當真

 

　　但她指出，加入後與同事相處時，遇到不少因各地的文化差異所發生的趣事，好像香港人不時說奇怪的說話當笑話，在香港一般無人會信以為真，但日本人會很相信，因而曾經鬧出一些笑話。

 

　　她舉例，疫情最嚴峻時總部派人來訪，遇上香港晚市禁堂食，便與同事買燒鵝髀飯外賣到公園吃。閒談時，她因日本人的食物如刺身、天婦羅等無骨，便隨便說了一句笑話，「香港的骨可以食」，之後只見該日本同事面有難色地咀嚼，才發現他真是企圖將燒鵝的骨嚼碎吞下，甚至很認真地詢問如何吞嚥。

 

　　這件趣事發生後，她感到說話要小心一點，避免釀成事故。但其後潘宜珊到訪日本總部再遇那位同事，發覺對方在模仿她說笑，才放下心頭大石，繼續兩地友好地作文化交流。而除了香港和日本的文化差異，更有各地的習慣，好像韓國人的酒量出名「好飲得」，一起聚餐時亦親證韓國人的酒量。

 

　　但她在團隊的聚會活動中，深深體會到並非努力便有成果，更要用在準確的地方。有次，各隊在分組比賽中為了得到之後燒烤的食材，都非常努力參與，但有一隊最後意外地以零分完成賽事。

 

潘宜珊笑言與大部分港人一樣，喜歡遊日與打卡。圖為她與家人一同到日本露營。

 

 

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