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06/09/2023

得獎建築師放棄日企高職回流創業：想將創意帶回家出一分力！

#建造 #商業 #創業 #香港大學 #建築設計 #行政管理 #溝通技巧 #香港 #日本
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　　現今世紀，不少人才都嚮往外闖，希望能在國際市場發展。但與此同時，有設計人才心繫香港，決定放棄在日本建築設計公司設計總監一職，將以往闖蕩世界時所吸納的創意及理論文化帶回香港，從零開始重新出發，自立門戶，為本地建築設計界出一分力。

 

世建築設計事務所創辦人翁世俊表示，希望能透過研究和對感官歷史與記憶的理解，以創新的空間設計，回應當代建築環境的需要。（曾曉汶攝）

 

　　曾獲得《透視雜誌》Perspective：40 Under 40 Awards獎項（即設計界重要賽事之一的亞洲年輕設計師獎項）的香港建築師翁世俊，在2008年香港大學獲得建築學碩士學位後，加入了本地建築師事務所工作。

 

為開眼界外闖 任日企設計總監

 

　　他提到，當年有幸能夠接觸及參與許多不同地方的建築項目，如韓國釜山歌劇院國際競賽、巴西科學博物館競賽、橫琴綜合發展區規劃方案等，令他眼界大開。「原來世界很大，每個地方的建築風格都大不同。」所以他與不少年輕人一樣，萌生趁年輕多外出闖闖的念頭，「對於建築設計師來說，『眼界』很重要，要多了解世界的變化，才會有更多創新想法。」他認為，開拓視野的最佳途徑，是親身飛往世界不同地方體驗。

 

　　因此，在港打工約5年後，翁世俊前往日本體驗其他地方的文化。他透露，當時於日本設計公司TDSTUDIO津島建築設計事務所擔任設計總監（Design Director），參與設計幼兒園、長者住屋、美術館等項目。工作過程中，了解到日本建築師和客戶對當地建築文化價值的重視，「設計需要現代化的同時，也不會忽視傳統，為求對人民或地方歷史作出回應。」而這種建築設計手法，深深烙印在翁世俊心裏，也促成他到達人生另一個分水嶺時，決定回港創業的原因之一。

 

　　翁世俊憶述，2019年開始思考自身的發展路向，「畢竟香港是我土生土長的地方，希望趁機會將過往學習到的經驗和技巧，帶回我的家融會貫通，為自己的家出一分力。」他解釋，香港有許多歷史傳統文化建築值得關注，盼能透過創新設計，來將這些文化延續下去。所以他決心辭去日本工作，回港自立門戶，創辦「世建築設計事務所」（Studio of SAI），由零開始重新做起。

 

　　不過，由打工仔身份轉為創業者，對於建築設計師出身的翁世俊而言挑戰甚大。

 

　　他笑指，以前打工可以只專注於設計，沒有太多額外的煩惱，「現時雖然有5人團隊，但所有事情我都會親自處理，要兼顧行政、財務到與客戶商討合作等，這都是以往較少接觸的範疇。」因此現時只能摸著石頭過河，慢慢學習。

 

創業者兼顧多 摸著石頭慢慢學

 

　　翁世俊補充，感恩這些職涯路途上的砂石，反而令他學到及成長許多，甚至讓天生不擅辭令的他，溝通技巧也不斷蛻變，「以前在設計事務所打工，可能只是跟隨要求去做就好，但現時我也學懂了要爭取堅持自己設計的理念，但同時也要懂得妥協。」

 

　　他直言，現時能夠有自主權，並讓他發揮創意，已相當滿足，但仍期盼能用自身能力來影響更多人，增強市民大眾參與城市規劃和建築設計的興趣和意識，合力將香港建造具地方性、尊重傳統及包容集體意向的城市空間。

 

該企在deTour設計節展示一個巨型夾公仔機，讓普羅大眾可以透過夾公仔機，嘗試建設一個城市，並在過程中加深對城市設計的了解。（受訪者提供圖片）

 

 

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