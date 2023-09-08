人才庫 | 初創參與科技園NxTEC實習計劃，有利擴充人才庫！學生：學習機會勝大企

香港近年積極推動創科發展，在許多初創企業冒起的同時，修讀電子工程、科學相關的9大院校應屆畢業生，成為搶手貨。為擴充人才庫，有初創透過科技園的實習計劃，接觸及聘請正就讀副學士、高級文憑及自資學位課程的學生，成功吸引實習生在畢業後轉正。

另有實習計劃畢業生表示，於初創企業實習，學習機會及可接觸的範疇較多，公司的容錯率亦較高，有助即將投身社會的大學畢業生，以更佳狀態迎接日後的職場生活。

NxTEC實習畢業生張霈鈞（右）稱，在實習中發掘出有興趣發展的職場路向。圖左為Una Technologies董事總經理兼創辦人楊卓裕，中為現屆實習生陳兆軒。（殷凱怡攝）

教育科技初創企業Una Technologies董事總經理兼創辦人楊卓裕稱，在2018年初次參加科技園的NxTEC計劃時仍屬探索階段，需要人手蒐集坊間的STEAM教材，以及需在分析市場痛點著墨更多。「初創資源有限，若有計劃可以為初創提供人手，基本上是一定參加。」

學習機會勝大企 4年吸11實習生

自此，Una Technologies成為NxTEC計劃的合作夥伴，在4年間為該企先後增添了11位實習生，而現正於香港城市大學修讀電子計算機及數據工程學的張霈鈞便是其中之一。

他笑言，雖然當初加入NxTEC計劃，單純是因為其副學士的教授極力「推銷」，「只是給他面子（參加）」。但及後考慮到比起在大公司，在初創實習可以有更多學習機會，故透過計劃獲聘為Una Technologies的軟件設計師。

張霈鈞續解釋：「大公司發展成熟，請人不是為了讓人來學習，是要讓其來工作，將所學到的知識用出來。」相反，初創的容錯率較高，「老闆都會錯，即使做錯，錯極都有個譜」，認為初創的職場文化更偏向互相鼓勵及互助，對自己初入職場更有幫助。

據了解，在Una Technologies的工作，讓張霈鈞意識到自己對於偏向對人的STEM教育工作感興趣，且具備了當中所需的能力，故在離開Una Technologies後，他也將與相關範疇工作視為其職場發展重點之一。

初創就業務所需 吸納各類人才

除科技專才外，初創企業亦可就其業務所需，透過該實習計劃吸納各工種的人才。修讀傳播相關學科的城大4年級生陳兆軒，也經今屆NxTEC計劃加入Una Technologies，成為市場營銷實習生。

他坦言，雖一直有著「傳播媒體融合科技」的夢，但不曾想過會投身科技界別。對於初出茅廬就能擔起專責籌辦一場科技比賽，「真的很累，但滿足感很大；亦感覺老闆放心讓我和另一同事主責去做。」

楊卓裕補充，在與陳兆軒面試時，已從他主動解講一份與動畫相關的小組項目中，感受到其對科技及傳播的熱誠。加上在剛實習的一、兩個月，陳自動為公司發布帖文及該些內容創作，顯示其主動性及創作力。「僱主與僱員之間的信任十分重要，你信任他具能力，便讓他去做。」另透露還有一位實習畢業生在計劃結束後，以兼職形式留任，更在大學畢業後成為Una Technologies的全職軟件工程師。