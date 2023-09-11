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11/09/2023

戶戶送、Uber前高層合夥自組公司！發掘歐洲初創品牌，進軍B2B批發巿場

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　　不少人在職涯高峰時，都會害怕失去、拒絕改變；也有人會在工作做得順風順水的時候，跳出舒適圈，挑戰自我。

 

網上採購平台Markato創辦人羅家聰（右）與李卓飛（左），分別曾於戶戶送和Uber擔任高管。（受訪者提供圖片）

 

　　如把英國起家的外賣平台戶戶送（Deliveroo）帶來香港市場的開國功臣羅家聰（Brian），早前就選擇在公司業務發展穩定時離開，並夥拍Uber前高管李卓飛（Martin）另起爐灶，尋找另一個機遇。

 

　　2015年，年僅27歲的Brian，是戶戶送香港市場的「開荒牛」。當年他率領團隊，由零開始做起，逐步堆砌本港業務發展。而在他的管理下，戶戶送現時更成為香港餐飲外送龍頭之一，可算是一大功臣。

 

跳出舒適圈 接觸歐初創品牌

 

　　然而，當攀登至職涯高峰時，Brian反而決定退下戰場，在2021年辭職。他日前接受本報專訪時直言，多年來一直都在工作中渡過，希望有機會能夠休息一下。與此同時，他也盼望能夠跳出舒適圈，並跳出香港前往歐洲，尋找人生另一個意義。

 

　　Brian笑言，當時對於未來的工作前景，並沒有抱持著太多的想法，「在機緣巧合的情況下，接觸了許多歐洲初創品牌和企業，並建立了網絡。」他補充，與當地B2B（企業對企業）領域的初創聊天時發現，對於歐洲初創品牌而言，要進軍亞洲市場並不容易，沒有足夠的人脈及人力資源。同時，亞洲零售商及買手要在亞洲以外採購新品牌，往往面對成本高昂、流程效率低、線下協作費時等問題，便令他萌生進軍B2B市場的念頭。

 

　　他2022年回港後，與Uber亞洲團隊前負責人Martin聯手籌備網上採購平台Markato，並在今年7月起試營運。不過，再一次由零開始做起，對於有經驗的Brian而言也不是如此簡單和容易。他直言：「比以前壓力大很多！」因為當時雖然是為戶戶送開闢香港市場，但公司已有一定資源和資金幫助，而且已經有一套成熟的運作系統可參考，所以要憂慮的事情相對較少。

 

　　但是次真正是從頭開始，由建立一間公司、尋找投資者、籌集資金、與客戶溝通、到訪零售店舖、招聘人才，全都需要Brian和Martin親自去做。Brain又認為，親力親為才可以清楚知道，團隊在面臨不同的情況時，可如何提供協助。他透露，有這樣的想法，其實與他在加入戶戶送前的一份工作有關。

 

　　曾於麥肯錫擔任顧問的Brian，有次被委派負責處理跨國礦業公司客戶，當時他只是顧問的角色，但依然選擇頻繁到印尼、澳洲等礦場去了解採礦流程，並落場幫手，和礦工一起鏟泥。而那些礦工看到他親力親為，就視他為一分子，向他傾訴了不少前線運作問題，他也透過體驗知道問題所在，從而提供合適的建議。

 

親力親為 親身體驗問題所在

 

　　他強調，現時作為老闆，更加應多了解員工的需要，「我要對他們負責任，因為他們都是我最重要的資產。」

 

　　Brian提及，是次對他而言又是另一個成長的機會，也變得更穩重，「覺得自己對團隊，變得更有耐心。」他表示，過去在推出一個新產品和服務後，沒有太大回響，就會心急地向團隊施壓。但現時意識到新服務或產品要落地，就一定要有耐心，「畢竟客戶是需要時間消化」。他透露，目前平台試營運約1個月，已有逾200個主要來自美國、歐洲及澳洲的品牌進駐，對目前發展進度樂觀，有信心年底進駐品牌數量，能夠提升10倍，買家也可達到2,000名。

 

 

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