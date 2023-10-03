  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

03/10/2023

FUJIFILM香港舵手効力31年不言倦！分享「揀蟀」5大條件！鼓勵員工接受挑戰幫助成長

#銷售 #哲學 #行政管理 #香港 #服務 #商業 #跳槽 #日本 #職場文化 #中國
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

富士膠片商業創新香港董事總經理中村達也認為，在不同地區工作，接觸不同的業務，均讓他持續成長，故在該企工作31年也不曾轉工。（梁偉榮攝）

 

　　傳統日本職場流行終身僱用制，即公司希望員工入職後不跳槽，員工亦不希望頻繁轉工，以免影響日後晉升。來自日本、為同一企業工作31年的富士膠片商業創新香港（FUJIFILM Business Innovation）董事總經理中村達也坦言，多年來職務改變所帶來的挑戰，以及秉持著「挑戰及成長」信念，才是其不轉工的真正原因。

 

　　他又強調，在工作和生活上有挑戰，才能推動人們成長，故將相關信念轉化成管理哲學，為團隊不斷創造挑戰，鼓勵員工迎難而上，從經驗中學習。此外，透過揀選合適的人才（見表），給予員工尊重及信任，有助發揮團隊最大價值。

 

　　中村達也自1992年加入FUJIFILM東京總公司，曾接觸銷售、企業戰略策劃、服務業務及方案業務規劃等多種職務。及至5年前被派至中國，負責帶領企業拓展當地業務，並於2022年7月正式接任香港董事總經理一職。

 

每次晉升調任 接觸不同業務

 

　　雖然不如港人般傾向頻頻轉工，但他認為在31年的職場生涯中，每隔一段時間便會因晉升、調任等原因，而接觸到不同的職務。如在各地擔任要職，必然要了解當地客戶及職場文化，「這些不同類型的業務和在不同地區工作，讓我感覺像是轉了工。」

 

　　他深信挑戰有助個人成長，每次工作調派都會為其帶來新挑戰，同時也是讓他從中學習及成長的機會。因此多年來為同一公司工作亦不感乏味，更將其挑戰及成長信念轉化成一套管理哲學，冀帶領員工在挑戰中共同進退。

 

無挑戰便沒新發現 不會成功

 

　　即使至今只在香港生活一年，但中村達也留意到，日本人經常花費大量時間於工作上，較常以小組工作；在內地，員工工作時較為獨立，客戶和員工亦更偏向以不同的飯局來建立彼此關係；而港人的工作模式則介乎於兩者之間，員工除更享受各自工作外，也會講求團隊合作。

 

　　他又指出，三個地方的人均喜愛以酒會友，同是愛酒之人的中村達也亦享受透過不同地方的飲酒文化融入當地，藉此與客戶建立關係。

 

　　各地職場文化不盡相同，為更好地帶領各地員工朝企業目標前進，中村達也坦言，管理模式需調整，但其挑戰及成長的管理理念由始至終都沒有改變，並強調：「倘沒有挑戰，便沒有新的洞察力和新發現，也不會步向成功。」

 

強化信念容許失敗 5要求選才

 

　　所謂的成功，不單單是企業目標是否能達成，也包括員工是否得到個人成長。為了加深員工們對「挑戰有助成長」的信念，他不時會向員工分享其工作的思維方式和態度，也容許員工在面對挑戰時面臨失敗。

 

　　雖然他坦言盡可能不要失敗便是最好，惟最重要的是員工們可以從經驗中學習，藉著以往成功和失敗的經驗，樂觀且勇於迎接未來的新挑戰。

 

　　他另提到One Team的重要性，相信可透過5大要求揀選合適的人才，給予員工的尊重及信任，有助發揮團隊最大價值。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#銷售 #哲學 #行政管理 #香港 #服務 #商業 #跳槽 #日本 #職場文化 #中國

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk