FUJIFILM香港舵手効力31年不言倦！分享「揀蟀」5大條件！鼓勵員工接受挑戰幫助成長

富士膠片商業創新香港董事總經理中村達也認為，在不同地區工作，接觸不同的業務，均讓他持續成長，故在該企工作31年也不曾轉工。（梁偉榮攝）

傳統日本職場流行終身僱用制，即公司希望員工入職後不跳槽，員工亦不希望頻繁轉工，以免影響日後晉升。來自日本、為同一企業工作31年的富士膠片商業創新香港（FUJIFILM Business Innovation）董事總經理中村達也坦言，多年來職務改變所帶來的挑戰，以及秉持著「挑戰及成長」信念，才是其不轉工的真正原因。

他又強調，在工作和生活上有挑戰，才能推動人們成長，故將相關信念轉化成管理哲學，為團隊不斷創造挑戰，鼓勵員工迎難而上，從經驗中學習。此外，透過揀選合適的人才（見表），給予員工尊重及信任，有助發揮團隊最大價值。

中村達也自1992年加入FUJIFILM東京總公司，曾接觸銷售、企業戰略策劃、服務業務及方案業務規劃等多種職務。及至5年前被派至中國，負責帶領企業拓展當地業務，並於2022年7月正式接任香港董事總經理一職。

每次晉升調任 接觸不同業務

雖然不如港人般傾向頻頻轉工，但他認為在31年的職場生涯中，每隔一段時間便會因晉升、調任等原因，而接觸到不同的職務。如在各地擔任要職，必然要了解當地客戶及職場文化，「這些不同類型的業務和在不同地區工作，讓我感覺像是轉了工。」

他深信挑戰有助個人成長，每次工作調派都會為其帶來新挑戰，同時也是讓他從中學習及成長的機會。因此多年來為同一公司工作亦不感乏味，更將其挑戰及成長信念轉化成一套管理哲學，冀帶領員工在挑戰中共同進退。

無挑戰便沒新發現 不會成功

即使至今只在香港生活一年，但中村達也留意到，日本人經常花費大量時間於工作上，較常以小組工作；在內地，員工工作時較為獨立，客戶和員工亦更偏向以不同的飯局來建立彼此關係；而港人的工作模式則介乎於兩者之間，員工除更享受各自工作外，也會講求團隊合作。

他又指出，三個地方的人均喜愛以酒會友，同是愛酒之人的中村達也亦享受透過不同地方的飲酒文化融入當地，藉此與客戶建立關係。

各地職場文化不盡相同，為更好地帶領各地員工朝企業目標前進，中村達也坦言，管理模式需調整，但其挑戰及成長的管理理念由始至終都沒有改變，並強調：「倘沒有挑戰，便沒有新的洞察力和新發現，也不會步向成功。」

強化信念容許失敗 5要求選才

所謂的成功，不單單是企業目標是否能達成，也包括員工是否得到個人成長。為了加深員工們對「挑戰有助成長」的信念，他不時會向員工分享其工作的思維方式和態度，也容許員工在面對挑戰時面臨失敗。

雖然他坦言盡可能不要失敗便是最好，惟最重要的是員工們可以從經驗中學習，藉著以往成功和失敗的經驗，樂觀且勇於迎接未來的新挑戰。

他另提到One Team的重要性，相信可透過5大要求揀選合適的人才，給予員工的尊重及信任，有助發揮團隊最大價值。