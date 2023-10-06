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06/10/2023

人才荒 ｜ 本港9成僱主招聘遇困難！專家：多了解新生代，採多元策略吸引人才

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　　香港人力資源管理學會昨（5日）發表委託香港恒生大學進行的「2023年未來勞動力研究」，訪問了超過900名受訪者，分別來自香港人力資源管理學會數據庫、行業協會與高等教育機構等，了解僱主、打工仔以及未來主要勞動力（即學生）的看法。

 

　　惟研究發現，目前香港僱主與打工仔對待遇的期望仍存在落差。專家呼籲，僱主必須多加迎合和配合新生代的需求，方可持續吸引和鞏固人才。

 

　　香港人力資源管理學會昨發表「2023年未來勞動力研究」，逾900名受訪者分別來自該學會數據庫、JobsDB數據庫、商業夥伴、行業協會與高等教育機構，以了解僱主、僱員以及未來主要勞動力的看法。

 

調查：91%僱主 過去半年招聘難

 

香港人力資源管理學會會長孔于人（左）預計本港人才流失趨勢會持續一段時間，各行業均會有互相搶人才的情況。（曾曉汶攝）

 

　　香港人力資源管理學會會長孔于人在會上提到，本港人才外流已是事實，並且預計人才流失趨勢會持續一段時間，各行業均會出現互搶人才情況。他引述學會早前進行的調查指出，91%受訪僱主均在過去6個月出現招聘困難，情況堪憂。

 

　　而面對人才競爭加劇，企業僱主要突圍而出，在全球人才競爭的紅海之中覓得和挽留合適的人才，就必須多加留意並配合新生代的需求，同時了解新世代員工的心態。

 

　　報告指出，雖然疫情已退，但「工作與生活平衡」依然是香港打工仔最看重的一部分，49%受訪打工仔認為，工作與生活平衡是推動他們繼續任職於同一間公司的主要原因。

 

　　孔于人解釋，由於在疫情期間，打工仔就算在家工作，仍能展示其生產力；加上過去3年已習慣這種彈性工作模式，基本上已成不可扭轉的趨勢。

 

　　不過，研究卻發現，僱主與員工之間仍存在期望落差。調查表示，在僱主角度，目前主要仍聚焦於為僱員提供工作發展機會（53%）的策略，從而吸引和留住人才。但有求職網站的香港區總經理李政勳強調，這對打工仔而言並不足夠，企業不應只看重一項策略，更要採用多管齊下的方法，包括混合辦公模式、彈性工作時間、健康活動、關愛文化和良好辦公環境等，方可在吸引和挽留人才方面起關鍵作用。

 

 

須規劃未來勞動力 籲政府協調

 

　　與此同時，孔于人也提醒企業，必須就人才策略進行調整，除了建立具吸引力的「僱主價值主張」，在迫切的情況下，僱主應保持開放心態，接納來自各方的人才，「可多考慮從其他行業聘請具相關經驗和技能的應徵者，同時也可考慮招聘重投職場的婦女。」

 

　　他補充，未來勞動力需要全面規劃，並呼籲由政府協調政策，各部門負責推動，包括生育及輸入外勞等。

 

 

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