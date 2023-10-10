港產AI SEO工具初創於北美台星建團隊！提高遙距工作員工歸屬感

Aloha Group聯合創辦人梁允聰表示，同事的精神健康、歸屬感與公司的發展同樣重要。（黃建輝攝）

初創能活過3年，並不容易。而早於2016年成立，發展港產人工智能SEO（搜索引擎優化）工具的Aloha Group，近幾年收入維持在年增長20%至40%。其聯合創辦人梁允聰接受專訪時表示，現時8、9成消費者在購物前也會在網上搜尋資訊，造就了SEO市場增長，而其重視國際化的管理方式，亦有助公司穩步向前。

Aloha Group的創辦人梁允聰及黃健華，也是工作了一段時間才創業。該公司是首間畢業於香港科技園的科技創業培育計劃（Incu-Tech計劃）及網動科技創業培育計劃（Incu-App計劃）的SEO科技公司，亦是香港科學園針對高潛力科技初創企業的領先企業加速計劃（LEAP）的成員。

港設總部 北美台星建團隊

主要業務是利用人工智能提供簡單易用的自助數碼營銷平台，協助客戶管理SEO、數據分析及數碼媒體。主要服務是自主開發的數碼營銷平台RankBot（前稱Quanery Suite）。

梁允聰預計，今年的收入可達5,000萬元，加上身處具發展潛力的行業，希望拓展更多市場。據Research and Markets的調研顯示，2022年全球SEO市場估計為681億美元（約5,332億港元），預計到2030年將達1,296億美元（約10,146億港元），在2022至2030年分析期間複合年增長率為8.4%。

桌面用戶是報告中分析的細分市場之一，預計複合年增長率為7%，到分析期結束時將達到696億美元（約5,449億港元）。考慮到疫情後的持續復甦，移動用戶細分市場的成長，將在未來8年期間的複合年增長率重新調整為10.1%。

然而，SEO的運用很受各地文化影響，除了語言本身外，使用習慣也有差異。他舉例，在歐美不少人用語音搜尋，令SEO的句子較長，與亞洲多用文宇搜尋略有不同；亦因如此，需要尋找各地人才協助發展。

現時該公司總部設於香港，在台灣有辦事處，於北美、台灣及新加坡亦設有團隊。客戶來自中國內地、東南亞、歐洲及美國等16個國家及地區。

目標為本 科技跟進工作進度

談到管理身處不同地區、擁不同背景的人才，梁允聰笑言：「疫情時迫不得已令我們習慣遙距工作，這段時間公司可說是邊學邊做。」他強調公司以目標為本，只要有適當的方向及指示，進展是不難見到的。「作為科技公司，要用科技去協助每一天的工作，例如我開會時會用虛擬會議，用項目管理系統了解每個同事的工作進度，甚至有甚麼難處。」

然而，其間亦發現遙距工作的缺點，尤其影響同事對公司進展的了解及歸屬感。「甚至有時遙距工作，令他們覺得不停地工作，好像永遠沒法結束。」梁允聰意識問題後，嘗試用不同的方法去面對及解決。「我們每次開會之前盡量有5至10分鐘不談公事，讓大家去有時間交流，好像在辦公室飲水或去洗手間時，都會跟同事談幾句。」他指此舉一方面可更了解同事的喜好，另一方面是公司需要創意，不能單單講求開會進度及公司發展。

開會時多採用混合模式，最初5至10分鐘主要為閒聊，希望增進同事之間的感情。（黃建輝攝）

公司新動向 定期讓同事知悉

不過，無論是遙距工作還是在辦公室上班的同事，梁允聰指出，最重要是定期讓同事了解公司發生的事，好及不好也要讓他們知悉。「無論是今日做訪問，還是攞獎，又或有新的人事調動，不同種類的事情也要讓同事了解，令到大家有感覺是一個團隊，公司的事與他們有關。」他強調，同事的精神健康、歸屬感，跟創作力都是同樣重要。