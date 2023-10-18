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18/10/2023

吸人才 | 京東快遞拓展港澳業務，優先招聘港人！重視「兄弟文化」，吸引更多前線加入

#司機 #運輸 #機械人 #無人機 #服務 #香港 #行政管理 #經濟
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　　貿易及物流業對香港經濟的貢獻甚高，2020年貿易及物流業佔香港本地生產總值的19.8%；2021年運輸服務佔本港服務輸出41.8%。而疫後物流業復甦較理想，吸引業界投入更多。在港已布局多年的京東物流，旗下的京東快遞，昨宣布在港澳推出新服務，希望在其「兄弟文化」的吸引下，招得更多前線人員。

 

京東物流香港快遞業務總經理馬偉表示，為了保障客戶私隱，在包裹的面單上把客戶的重要信息以微笑公仔取代，稱為微笑面單。（湯致遠攝）

 

　　京東物流香港快遞業務總經理馬偉表示，推新服務的想法從今年上半年開始，也籌備了幾個月。簡單來說主要是：1.在港澳地區實現全環節自營及分揀運送、2.提供同城快遞、港澳互寄、港澳和內地互發互寄與送貨上門服務、3.更希望盡量實現最快4小時送達的服務、4.部分地點派送服務會延長至晚上10時。

 

京東快遞在港推出新服務，最快4小時送貨上門。（受訪者提供圖片）

 

優先請港人 聘快遞員司機

 

　　多年前，物流、快遞業的客戶主要是企業，但隨著網上銷售的發展，業界面對更多零售客戶。雖然業界近年無論在倉存、運輸甚至最後一里配送方面，也引入了不少科技如無人機、機械人配合，但現階段物流快遞業始終離不開「人力」。馬偉坦言，現正在香港進行招聘，包括快遞員及司機。「我們的政策一定是優先選用香港本地的人才，總的來說，我目前是按有條不紊的節奏在進行，亦有已入職的快遞員，推薦不少前同事加入。」

 

　　本港不少服務業及前線人手不足，京東快遞在港的招聘，是否工資或福利特別好？馬偉表示，全部員工都是跟京東直接簽約，不涉及第三方，而該公司較重視兄弟文化，講求尊重員工，願意為員工解決工作上的問題，同時又有「京東家法」做好規範。

 

　　他解釋，兄弟文化的表現包括一隊就算有20幾人，也會一起去吃飯。「大家的溝通非常順暢，可以直接跟上級反饋意見。如果有建議給公司高層，可以直接找他說。其實我們大家都是面對客戶，共同服務好客戶，其實不分上、下級。」馬偉強調，通過文化的傳承去維繫核心價值觀，「除了這個文化意識外，我們也有流程制度，就是京東家法。」

 

　　他進一步指出，內部也在推行Big Boss模式。「就是不斷地去授權，希望員工不僅是以一個打工者的心態，而是更多的能夠把這間公司的事業，當成一起的事業一起來做。」

 

管理層跟隨送貨 知實際困難

 

　　不過，單單希望員工提出意見未必足夠，高層未必能真正體會到前線的挑戰在所。「我們在每個星期四，後線職員都會跟快遞員一起去送貨，我們管理層都會穿著工服，一起跟員工去送貨。除了希望幫輕前線的工作，更希望藉此了解配送的挑戰，有甚麼問題可以及時解決。近期也發現一些如車輛的維修、停車的挑戰，得悉後也要快速解決。」

 

　　馬偉亦有與前線員工一起送貨，問到他有何體驗時，他指香港很多住宅也很密集，需要更好地規劃路線。「此外，香港停車比較難，所以我們需要給員工做好前置的一些設計，規劃好路線之後設計好在哪裏停車，必要的情況下，會配備專門人員幫送，不然的話就很容易被抄牌，所以我們也是不斷地了解，看看怎樣能夠幫助排解停車難的問題。」

 

 

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