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19/10/2023

薪酬趨勢調查：港企料明年加薪逾3.5%！各行業「主動離職率」達8.9%至26.4%！

#廣東省 #畢業 #中美貿易戰 #香港 #移民 #澳門 #人才管理 #人力資源 #疫情 #大灣區
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　　今年初香港全面通關，大眾生活復常，企業營運亦逐步改善。最新的粵港澳大灣區薪酬及福利調查顯示，預計明年香港企業各職級整體加薪預測為3.5%至3.8%，較過去4年，更接近2019年疫情前的增長水平（3.9%至4.1%）。

 

　　由香港浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心、華南理工大學工商管理學院人力資源管理研究中心、香港人才管理協會及廣東省人才開發與管理研究會共同進行的《2023粵港澳大灣區薪酬及福利調查》，在7至9月期間收回292份來自粵港澳機構問卷，當中87份來自香港，受訪企業的僱員人數共68,267人。

 

加薪首重業績 職級高流失低

 

　　報告顯示，香港去年7月至今年6月平均加薪3.2%至3.8%，提供數據分析的87間機構中，有7間表示凍薪，其餘80間整體實際加薪3.6%至4.3%。明年薪酬預測方面，各職級整體加薪預測3.5%至3.8%，有7間機構表示凍薪，其餘80間加3.8%至4.1%。

 

香港人才管理協會副會長梁偉佳（左）表示，近年不少港企都追求員工的「關鍵績效指標」（KPI），因此也會提供「表現花紅」作為獎勵計劃的一部分。（湯致遠攝）

 

　　香港人才管理協會副會長梁偉佳表示，企業主要以「機構整體業績」為調整薪金的最重要考慮因素，其次是「個人表現」。同時，香港勞動人口仍然不足，各行業的僱員「主動離職率」亦達8.9%至26.4%，但發現職級愈高平均流失率則愈低，或反映高層職位不容易轉工。

 

　　若以行業劃分，「資訊科技」和「房地產及物業管理」行業的離職率明顯較高。但整體而言，「晉升及發展機會」、「薪酬」及「移民」都是員工離職的主要原因。

 

　　另外，報告也提及廣東省以及澳門情況。調查顯示，廣東省企業本年度平均薪金調整幅度為2%至2.2%。提供數據作分析的184間機構中有69間表示凍薪，6間表示減薪，在剔除凍薪機構後，其餘115間機構的整體實際調整加幅為4.4%至5%。

 

　　至於2024年薪酬調整幅度，廣東省各職級的調整加幅預測為2.8%至2.9%，雖然相比2023年略有提升，但仍較2021年（平均加薪幅度為5.2%至6%）及2022年（4.5%至5.2%）為低。

 

 

粵企趨保守 料僅加薪逾2.8%

 

　　梁偉佳解釋，內地企業的薪金調整水平與GDP息息相關，今年多間內房企業「出事」，對眾多行業影響甚大，加上年前的中美貿易戰陰霾，令不少工廠遷往東南亞國家發展，以上不穩的經濟因素，亦使內地企業的薪酬調整趨於保守。

 

　　而廣東省企業的各行業僱員「主動離職率」，則為11.8%至20.4%，當中職級為管理／經理級員工的流失百分比最高。值得一提的是，雖然和香港情況一樣，「薪酬」和「晉升及發展機會」是離職的首兩大原因，但對內地員工而言，「家庭原因」也是他們選擇離職的頗重要因素。

 

　　澳門方面，21間參與調查的機構中有6間表示今年度會凍薪，1間減薪，其餘14間整體加薪1.9%至2.7%之間。而明年薪酬調整幅度，各職級的調整加幅預測為2.8%至3.3%。

 

　　至於應屆畢業大學生平均入職起薪點，香港則一如以往大幅拋離澳門及廣東省。本港的平均起薪點為1.6萬至2萬港元，當中以「工程」職能錄得最高平均起薪點，為20,950港元；其次是「研發及發展」的18,880港元；第三則是「資訊科技」的18,868港元。

 

澳門畢業生 「資訊科技」最吃香

 

　　而廣東省城市，就以投身「研發及發展」職能的學士學位／本科的畢業生平均入職薪金為最高，達到6,842人民幣（約7,396港元）。澳門則是「資訊科技」職能錄得最高平均起薪點，為1.4萬澳門幣（約1.36萬港元）。

 

 

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