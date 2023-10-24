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24/10/2023

星展銀行推60 / 40靈活作工模式：留人才兼具效益！推動職涯規劃，助員工事業發展

#香港 #商業 #職場文化 #在家工作 #行政管理 #人工智能 #大數據 #企業文化 #金融 #銀行
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全球近年都面臨人才荒，但星展銀行（香港）董事總經理兼人力資源主管林靄欣表示，該公司流失率並無上升趨勢，且新招聘員工數量也大致持平，這都歸因於靈活工作安排等管理政策。（陳卓賢攝）

 

　　現今僱員不僅著重薪酬福利，更關注企業文化是否與個人價值觀相符、公司能否滿足他們的身心需求等。星展銀行（香港）董事總經理兼人力資源主管林靄欣表示，新世代上班不只為「搵食」，更重視個人發展與工作及公司的關係。

 

　　90年代初投身銀行業人資管理的林靄欣指出，以往的企業管理者很著重制度，且多數是由老闆主導公司政策；同時，員工的上班心態主要是為餬口，因此對老闆的行政決策和管理手法，多數傾向言聽計從。

 

　　但過去20多年，移民潮、亞洲金融風暴和雷曼兄弟事件等的出現，令香港社會環境、大眾意識形態出現變化，尤其改變了年輕一代的打工心態，他們開始反思個人事業與企業的關係，也驅使僱主們愈來愈重視員工的心理和健康需求。

 

　　新冠疫情爆發初期，大部分企業都採取混合或遙距工作，惟隨著疫情高峰期過去，不少公司已要求員工重返辦公室；但星展銀行選擇繼續實施混合工作，且給予員工選擇權和靈活性，促進工作與生活平衡。

 

銀行「60／40」上班安排 效益佳

 

　　星展銀行現時為大部分員工推行「60／40制度」的上班安排，即在5天工作周之下，3天是辦公室工作（60%時間），2天是在家工作（40%時間）。至於回辦公室上班的「拍卡」，則主要是用作進出公司的保安用途，而不是用來計算員工在辦公室的工作時間。

 

　　林靄欣表示，這制度的時間比例安排，是經過新加坡團隊研究後，得出最有利於工作效率與生活平衡的模式。在不影響日常營運的前提下，同事回到辦公室的時間表安排，主要是由部門主管和員工共同商議下制定。她認為給予員工更多選擇權，他們就會對工作產生不一樣的感覺，而結果是為公司帶來正面的效益。

 

員工在辦公室是沒有固訂座位，他們可選擇與不同崗位的同事，因應合作項目需求而坐在一起工作，讓工作模式增添更多空間上的靈活性。（陳卓賢攝）

 

　　由於混合工作會減少同事之間的見面時間，所以星展銀行也安排了更多聯誼活動，提升員工之間的凝聚力。例如今年7月舉辦了一年一度大型員工活動FutureForward Week，透過遊戲、運動及各項資訊，邀請員工及其家人一起參與，加深公司對員工的全方位身心健康支援。

 

AI分析培訓技能 匹配工作機會

 

　　除靈活的工作模式外，將數碼化及創新科技融入人才發展計劃，也是該公司吸引人才的重點策略。

 

　　近年星展銀行投放不少資源於大數據和數碼科技發展，推動員工的個人職涯規劃，包括推出由人工智能（AI）及機器學習（ML）驅動的個人化平台iGrow，通過了解員工的個人履歷和興趣，免費提供適合其技能需求的學習課程，並與內部工作機會進行匹配，提升員工與團隊的供需效益。

 

　　iGrow推出已有一年，員工的報名率也達到64%。林靄欣又指，公司希望能為工作場所建立濃厚的學習文化，鼓勵員工為技能提升（Upskilling）和技能重塑（Reskilling）持續學習，增加企業競爭力的同時，也幫助個人適應不斷變化的世界。

 

 

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