  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

30/10/2023

培訓計劃留住人才！香港楊森大藥廠：協助員工達事業目標，表現出色可到海外交流

#移民 #治療 #商業 #精神病 #行政管理 #行業 #香港 #遙距工作 #大數據
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　新冠疫情下，不少企業需進行顛覆性改革，又或出現更頻繁的高管換位。

 

香港楊森大藥廠總經理許善根表示，過去兩年約有4成人手流失率，他們會透過不同培訓計劃及支援留住員工。（湯致遠攝）

 

　　來自韓國的香港楊森大藥廠總經理許善根2022年來港，帶領本港及澳門的團隊。這是他首次管理整個市場的綜合業務：「相比過去的崗位，有一定挑戰。」

 

　　許善根於2001年畢業後加入韓國楊森製藥，2002年開始擔任銷售代表，他表示：「從不同的職位，學習醫藥行業的核心元素。」經歷逾20年的歷練，他在疫情下來到香港，開啟事業新里程。

 

成功要訣 病人為先助解困

 

　　該公司於全球150個國家及地區僱用約4萬名職員，「香港辦事處於1987年成立，現時擁有約100名員工，分布於市場營銷、醫藥事務、市場准入，以及衞生政策與供應鏈管理等多個部門。」

 

　　問到管理香港跟韓國員工有何不同時，許善根強調，兩地員工沒有重大差異，「香港的員工有主見、能力強，作為管理層，我反而要向他們學習，並鼓勵他們更自主地完成工作。」

 

　　雖然楊森製藥是一間跨國企業，但他希望每個地方的辦公室，也有保留一定程度的當地特色，「香港辦公室會加入一些本地元素，例如街頭小吃圖案、霓虹燈作為裝飾，令同事更加有歸屬感。」

 

　　無論身處何地，許善根都相信「Patient Comes First」（病人為先）的理念，了解病人的需要是成功要訣。他指出，「以神經科學的疾病領域為例，我們的第二代抗精神病長效針劑，在本地市場佔有率達到90%，但我仍然會要求團隊進一步了解病人的需要，以及他們所面對的困難。」

 

10月10日是世界精神衞生日，楊森製藥每年均會舉行不同活動，讓員工更了解精神健康的重要性，並將信息傳遞給家人及朋友。（受訪者提供圖片）

 

倘表現出色 有機外地交流

 

　　許舉例，病人是否對於不同的治療方案有所誤解？「同時，也會鼓勵團隊好好利用大數據，透過與病人組織及醫療協會的合作，了解市場真正的需要。」

 

　　疫情後，各行各業都欠缺人手，許善根坦言，過去兩年有4成流失率，這比率在行業中已屬偏低，「藥廠生態環環相扣，現時在移民潮以及各行業搶人才的情況下，我們都有一套留人計劃。」

 

　　他表示，所有員工在入職時均需接受為期90天的培訓，員工可以透過內部Market Excellence Team，把大數據與本地市場的需要融會貫通，協助同事達成事業、工作目標。「除了本地的晉升機會，表現出色的同事更有機會參加國際人才發展計劃，到公司海外地區進行交流及學習。」

 

　　同時，該公司亦提供支援服務，確保員工及其家人身心健康，包括全年無休的24小時輔導及支援電話熱線，員工並可按照個人需要安排工作時間、地點及方式，每星期可以選擇遙距工作兩天。

 

香港辦公室內設有運動室，鼓勵員工多做運動。（受訪者提供圖片）

 

24小時支援 每周2天遙距工作

 

　　許善根又稱，「此外，員工每年最多有1萬元，可報銷有關精神和身心健康的課程及活動的費用」，走到辦公室的Janssen Happy Corner，更會發現每周有提供3次的免費健康小食。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#移民 #治療 #商業 #精神病 #行政管理 #行業 #香港 #遙距工作 #大數據

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

萬聖節特輯！靈靈法帶你睇蘭桂坊風水！邊間Club最易有豔遇？要增強桃花運要著呢個顏色嘅衫！│港古仔

etnet.com.hk