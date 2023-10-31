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31/10/2023

廣告業復甦要人才！業界吸新血策略：提供一年實習，為新人制定前景發展計劃

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　　疫後廣告業復常，傳統廣告和數碼廣告並駕齊驅發展，也帶動廣告業對人才的需求。有專家表示，隨著數碼廣告良好的發展趨勢持續，業界依舊對數據分析、數據科學等人才存有需求。

 

　　然而，本地廣告業正面對：（1）入行人數下降，以及（2）新人難留等人才挑戰。業界正設法改善，如藉與院校的合作、一年制實習機會，以及加強協助新人作職場規劃，以廣納人才。

 

盛世廣告董事總經理暨香港廣告商會（4As）主席招迪強（右），與香港偉門智威行政總裁暨香港廣告商會執委黃靜怡（左）均認為，行內仍有人才不足問題未解決。（湯致遠攝）

 

　　盛世廣告董事總經理暨香港廣告商會（4As）主席招迪強稱，今年廣告業復甦情況強勁，盡管業界每年均會招聘不少應屆畢業生，但礙於人才流失情況仍然存在，故業內人才不足問題尚存。其中以數據分析、數據科學及客戶關係管理（CRM）的人才，一如去年般需求殷切。

 

預早了解環境 畢業後有機轉正

 

　　香港偉門智威行政總裁暨香港廣告商會執委黃靜怡認為，本港出生率低的情況已持續多年，是本地勞動力下降的根本原因，也長遠地影響入行人數。加上，現今有許多新興工種出現，使喜歡新嘗試的年輕人才有更多選擇，影響每年廣告界的入行人數。

 

　　招迪強表示，業界近年已採取應變策略，如為大學4年級生提供一年制實習機會，讓大學生可以有更多時間了解實際工作環境，他們亦有更大機會在畢業後，直接由實習生轉正至正式員工。

 

　　此外，業界也加強與大學合作，讓學生以功課形式，為真正的廣告客戶量身訂製行銷活動。「讓他們直接向客戶present（滙報），若當中有優秀的作品能成功『出到街』便是最好（成果）。這方法所帶來的投入感和真實感，對吸引人才日後入行是奏效的。」

 

　　他又以4As早前舉辦的「廣告要人」活動為例，指出該商會在過去一年，透過不同行業人士的分享及展覽，讓年輕人才知道廣告界「需要人才」的同時，他們也可以成為行內「重要的人」，冀以不同方式加強業界與新人才的聯繫。

 

　　然而能成功吸引新人入行，也未必能成功留人。兩人坦言，部分年輕人才「留不久」。招迪強指出：「新人做3星期、3個月可能便覺得工作悶、不能適應，可以做到半年或已算長。」企業在新人入行時，需要給予他們更長遠的個人發展計劃，讓其看到發展前景。

 

新人參與項目 企業客戶皆得益

 

　　他解釋，「譬如一開始先制定18個月的計劃，讓他知道在這期間可以有甚麼的體驗、得著和發展。過後，可能就是訂立一個3年的發展計劃，以升職至某指定職級為目標。」

 

　　另強調，需要讓新人在工作上有投入感和參與感，及早讓他們接觸客戶，有助讓人才保持對行業的熱誠和留人。黃靜怡補充，現時不少客戶均想多聽取年輕人的意見，讓新人參與項目，對企業、客戶、人才都有益處。

 

 

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