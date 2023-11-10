《全球經濟報告》：9成香港僱員希望加入跨國公司！逾6成半年內會搵新工

在跨國公司工作是不少上班族的目標，國際調查機構Globalization Partners（G-P）發布最新的《全球增長報告：各地勞動力飈升》調查，指出超過9成本港僱員希望加入跨國公司，較全球比例79%為高，主要原因是追求更佳事業發展及薪酬福利。

《全球增長報告》對全球5,500名受僱專業人士進行調查，其中包括500名香港僱員，並分析他們的就業期望和觀點。結果顯示，本港僱員不論對於跨國公司工作，還是實踐事業目標，均抱有較清晰的期望，其中91%受訪者表示希望加入跨國公司工作。

提升競爭力 企業須有全球視野

多達94%受訪者認為，於全球廣泛招聘員工的公司，能提供更多的事業發展機會。調查又發現，超過66%香港僱員已經或表示可能在未來6個月內尋找新工作，而對比全球比例僅58%。

G-P亞太區總經理Charles Ferguson表示，盡管企業面對經濟不確定性，且人才短缺，但有73%受訪高管仍將業務增長視為2024年的首要目標。（受訪者提供圖片）

G-P亞太區總經理Charles Ferguson表示，香港在新冠疫情期間出現了專業人才流失的情況，導致勞動力萎縮。要提升本港的競爭力及應對持續的勞動力挑戰，他認為擁有環球視野將是關鍵所在，企業需具備全球化的開放思維、推動創新和研發全新商業模式，否則將錯失業務增長機會。

報告指出，有52%受訪者認為跨國公司具有卓越手法來招聘頂尖人才，從而有助組成優秀及多元化的工作團隊。49%本港僱員亦認為，跨國公司具有更佳定位來吸引和支援國際客戶需求；此外，42%受訪者表示，跨國公司更擅於應對複雜的地緣政治壓力。

對於在跨國公司工作的主要優勢，本港僱員分別指出「更佳的薪酬和福利待遇」（51%）、「多元化及開放思維有助進一步推動創新」（47%），以及「有機會在多元文化滙聚的環境下工作」（45%）。

不同時區團隊合作 劃工作界線

被問到如何在跨國公司取得成功的關鍵因素時，本港僱員普遍認為「擁有優秀的溝通技巧」、「解難能力」及「靈活變通適應力」是最重要的3個技能。

在跨國公司工作，需要經常與來自不同時區的團隊合作，普遍受訪者表示「明確的工作界線是必要且不可協商」。42%受訪者要求團隊領袖需在他們的部分工作時間，至少保持在線；40%受訪者希望，會議應盡可能在橫跨最多工作時區期間舉行。另有39%受訪者表示，公司不應要求僱員於公餘時間工作。

報告亦提到，81%企業已積極開展全球招聘，務求跨國界從其他地區搶人才。此外，66%受訪高管也表示，建立全球團隊是其業務策略的一部分，當中28%人更認為這屬於「核心策略」，表明全球業務增長對於保持競爭力至關重要。

G-P《全球增長報告》顯示，48%受訪高管認為，跨國企業更善於採用AI等新技術，認為他們在商業實踐上更易取得成功。（資料圖片）