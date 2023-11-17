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17/11/2023

重拾工作意義，非金錢可衡量！音樂製作人Oak Felder：創作帶來正能量可改變人！

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　　在這個講求競爭力的社會，不少人終身都在努力工作，為生活打拼、追求名利。但並非所有人只懂得爭取權勢、名利與地位，依然有人想藉著天賦，在工作中為他人帶來力量。

 

　　如曾入圍格林美獎（Grammy Awards）的音樂製作人Oak Felder，日前出席Adobe活動時提及，因一次意外，讓他明白到工作所帶來的意義，並非金錢能衡量。

 

音樂製作人Oak Felder日前出席Adobe活動時，分享其工作經歷及心態的轉變。

 

　　出生於土耳其、曾為Alicia Keys和Demi Lovato等著名歌手製作歌曲的Oak Felder，雖然自小熱愛音樂，但從未想過會將音樂創作變成全職工作。入行前他曾從事電腦安全領域的工作，薪酬待遇十分理想，他笑言，曾經的他也想得相當實際，「畢竟這個行業穩定，又賺到可觀的收入，怎會想到要全身投入音樂領域。」不過，依然對音樂充滿熱誠的他，閒時在家以簡單的設備創作音樂，當作消遣。

 

母患癌未能陪伴 情緒壓抑

 

　　因緣際會下，他所創作的一首曲目落在美國R&B歌手Sterling Simms手上，且獲唱片公司Def Jam老闆L.A. Reid賞識，「那時發現，原來創作也可以獲得高回報。」從那時起，Felder逐步走上音樂的道路。不過，在他慢慢於商業音樂領域站穩腳步時，這項業務卻進入了長期萎縮期，「盜版的出現，就讓我像走入了一片貧瘠的荒地」，讓他相當困擾及迷失。

 

　　其後他再次獲得重要的工作機會，在前往會議途中，他收到土耳其家人的長途電話，被告知媽媽患上癌症。經過一番掙扎，他放棄從美國立刻回土耳其的想法，繼續赴約。但當時壓抑著的情緒，卻為他帶來極大創傷，也讓他開始質疑自己工作的意義。

 

　　Felder透露，那時他的腦袋幾天也是渾渾噩噩，思緒相當混亂，直到有日坐在車上，播放著The Beatles的《Let it Be》，「這首歌是Paul McCartney為母親而創作，那刻感同身受，所有情緒都湧出來，給我很多力量。」平靜下來後，他突然意識到，音樂原來可給人帶來如此大的影響力，促使他改變心態，繼續在音樂路途上前行，希望能利用創作天賦，同樣能為其他人帶來力量。

 

　　他笑言，幸好這一天並不遠。他憶述，有一天與加拿大女歌手Alessia Cara在錄音室聊天，談起「整容手術」，兩人開始探討為何人們會做這件事，「我們靈機一觸，認為要寫一首歌，傳達這樣的訊息——你原本的樣子就很美麗。就這樣，《Scars to Your Beautiful》就誕生了。」及後，這首歌所帶出來的正能量，獲得外界讚賞，但Felder表示：「這並不是令我最滿足。」

 

「我們都有能力 改變他人生活」

 

　　他續指，得知一名完全失明的小女孩，一直害怕醫生和醫院。在某次在醫院進行癲癇檢測時，她感到相當焦慮，甚至崩潰至讓醫護人員難以進行監測，其家人就嘗試播放《Scars to Your Beautiful》，她逐漸停止尖叫和哭泣，甚至跟著旋律哼起來。

 

Oak Felder在會上提到，得悉由他創作的《Scars to Your Beautiful》，能夠安撫一名小女孩的心靈，才是他工作真正的意義。（Oak Felder分享影片截圖）

 

　　Felder坦言，能夠為他人帶來平靜、帶來影響，這才是其工作的意義，也讓他獲得滿足感。「我們都有能力，用我們所創造的東西改變一個人的生活。」



 

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