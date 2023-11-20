混合工作模式大流行！靈活性成打工仔基本期望？IWG創辦人分享3大管理要素！甚麼是「中心輻射模式」？

過去長達3年疫情加上大環境變化，加速了香港及全球混合工作模式的轉變。可是，要維持高效的混合式工作，還細分多種不同形式，各行業打工仔的需求亦各有不同，制定長遠的具體執行策略時，又有何注意？

IWG創辦人及行政總裁Mark Dixon認為，混合工作模式有助吸納和留住優秀人才。（受訪者提供圖片）

靈活辦公空間營運商IWG創辦人及行政總裁Mark Dixon接受本報訪問時表示，香港及全球混合工作模式已經持續數年，在他看來，現時還沒有任何放緩的迹象，「靈活性已成為許多員工的基本期望」。

調查：美企多指省成本 續採用

該企近日發布一項關於財務總監和混合工作的調查亦指出，美國有81%的受訪財務總監認為混合工作模式可以節約成本，67%財務總監表示其企業在5年內將繼續採用此模式，在公司總部、共享工作空間和家庭之間分配工作時間。

其中，74%財務總監現正或積極尋求搬遷到共享辦公室或靈活工作空間，64%的人已經縮小了辦公空間以適應混合工作模式。

然而，他同時留意到，有企業管理層或僱主至今仍在學習，「甚麼形式最適合他們的企業和員工」。在設計混合工作模式策略，定立具體解決方案時，他指僱主應考慮自身的業務模式、工作性質、團隊結構、企業文化，「最重要的是傾聽員工的聲音，以達到設定靈活工作時間和工作場所的最佳比例為目標。」

他又提到，企業必須以自己的方式管理混合工作制度，並且需留意以下3大管理要素：

1.僱主應該虛心聽取員工的意見及回饋。

常言道，領導層必須理解「兼聽則明」的道理，虛心蒐集多方不同的資訊與意見，在制定工作模式策略也不例外，有助達致雙贏的局面。

2.把重點放在工作成果而不是工作時間。

創造讓員工發揮潛能的環境，亦可激勵員工提高績效，他認為，「這將鼓勵員工並讓他們更有效率及專注，並且感到被認可。」

3.允許員工建立自己的溝通原則。

溝通是一個系統工程，要做到高效溝通，在具體的實際運作中，他建議可以明確規定獎勵混合工作員工的優秀表現，並處理工作表現不佳的問題。

IWG倡導方案 「中心輻射模式」

以該企為例，他分享，目前倡導的混合工作模式解決方案之一是「中心輻射辦公室模式」（Hub & Spoke），能讓企業以一處合適的中心地點作為辦公總部（Hub），向外輻射設立附屬分辦公地（Spoke），藉此滿足每個辦公點的彈性可控，配置穩固可調整的「流動辦公空間」。員工可將時間分配在家中、當地辦公室和市中心總部之間。