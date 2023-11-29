  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

29/11/2023

女律師打拼20年自立門戶做老闆！留住人才關鍵在於主管支援：重視員工需求、視為家人！

#行政管理 #職業生涯 #律師 #職場技能 #職場文化
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　在漫長的職涯裏，人總會遇上各種分岔路，每人的前路抉擇各異。有人會選擇安穩、待遇高的工作；亦有人會選擇放手，自由自在地闖蕩。

 

於法律界打滾20年的律師古明慧（Rita），曾處理多宗標誌性家事訴訟案件，部分更成為重要的案例，被法律界所重用。（曾耀輝攝）

 

　　在家事法訴訟方面擁有20年經驗、處理過無數棘手案件的律師古明慧（Rita），2022年決定離開工作多年的國際律師行，自立門戶。她坦言，在未來的20年希望能以自己熱愛的方式，不再受限地去做更多有意義的工作。

 

　　於法律界打滾20年的Rita，曾先後於本地及國際律師行工作，多年來處理多宗在上訴法庭和終審法院審理的標誌性家事訴訟案件，亦曾被Doyles評為傑出律師，以及被Benchmark Litigation評為訴訟之星，在行內名氣甚高。

 

行內名氣響 盼做有意義事情

 

　　不過，在這20年間總會遇到分岔路，需要有所改變。Rita就在2022年初離開工作11年的國際律師行，創辦「古明慧律師行」。她坦言從未想過要另起爐灶，但在客戶和身旁的人鼓勵下，決定勇敢跳出舒適圈，「這改變並非為錢，而是我希望能將時間掌握在自己手上，在未來的20年，做更多我認為更有意義的事情。」

 

　　她解釋，雖然當時在大行工作已是高管職位，但規範較多，「例如我有案件想要接，但要考慮太多，包括是否與公司的發展方向契合、是否有足夠預算等，最終話事權未必在我手上。」

 

　　她亦笑言，從沒有宏大理想，想管理一個國際集團，「我想法很簡單，修身齊家治國平天下，可以處理好自己想做的事情、完成任務我就很滿足了。」因此，她決定把控制權交回自己手上。

 

營造快樂氣氛 同事充滿歸屬感

 

Rita透露，團隊成員提議組成龍舟隊，她二話不說投身支持，並與團隊一起練習及出賽。（受訪者提供圖片）

 

　　Rita透露，在處理客戶案件時，除了有更大自主權，時間處理的自由度亦更高，「能夠把心思和時間放在團隊和客戶上，感覺更好。」她又提及，現時會有更多時間與旗下團隊溝通，雙方關係更緊密。

 

　　她補充，現時作為老闆，自然有責任要Make an effort（努力）去留住這群優秀、又值得信賴的人才，「他們大多數都是放棄在大行的工作，來跟我拼搏，所以我更加不能辜負他們。」她指，有員工向她透露，之所以願意跟隨她，「非因公司的名氣」，而是因為「人」。

 

　　能夠令團隊充滿歸屬感，皆因Rita從不會擺著高高在上的態度，總是與員工打成一片，營造快樂工作氣氛。「希望他們可以Work hard, Play hard，我工作時很認真，但玩樂時我都可以融入他們。」她舉例，如團隊成員提議組龍舟隊，她二話不說投身支持，與團隊一起練習甚至出賽。

 

安排燒烤賽龍舟 讓團隊鬆一鬆

 

　　Rita直言，影響職場環境的重要因素，在於員工是否擁有一位能給予支持和支援的主管，當團隊精神團結，會帶來更出色的業績。她視團隊每位成員為家人，聆聽他們的需求，如近日有同事向她提出，希望能帶同小狗一起到辦公室上班，而Rita亦決定答應她的要求，但她笑言：「不過經過那次之後，她應該不敢再帶牠回來，因為小狗太不受控制了。」

 

　　此外，Rita亦會安排不同的活動，讓團隊在適當時候放鬆一下，例如舉辦桌遊之夜、燒烤、打麻將等。她憶述，今年農曆初四由於並非開工吉日，所以她特意邀請團隊一同走出辦公室，前往海邊執垃圾，順帶放鬆心情。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#行政管理 #職業生涯 #律師 #職場技能 #職場文化

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk