多達75%科技公司採用完全靈活工作！企業顧問：完全遙距員工需具備IT能力！企業規模愈大愈傾向混合模式？

科技公司的辦公模式向來彈性較高，例如Google和蘋果（Apple），現時正採用混合工作模式，且每周只有3天需要員工回辦公室。混合工作管理企業Scoop發布《The Flex Report》指出，多達75%科企正採用「完全靈活工作」，比例較所有行業高47%。

Scoop蒐集全球逾4,500家企業的辦公資料，以分析不同行業和規模公司所安排的工作模式，包括完全靈活工作、結構化混合工作、完全辦公室工作。

完全靈活工作是指辦公模式採用完全遙距工作，或由員工選擇何時及是否回到辦公室工作；結構化混合工作，則是由公司規定員工每周必須回辦公室工作的最短天數、特定日期或最短時間百分比；至於完全辦公室工作，就是要求員工所有上班日子都需要回到辦公室，亦即傳統的上班模式。

完全遙距 員工須具備IT應用能力

報告顯示，工作最靈活的前5個行業，依次序分別是科技、傳媒及娛樂、專業服務、金融服務、非牟利與宗教組織，其中以科技公司的靈活度最高，多達75%是採用完全靈活工作，只有8%科企會要求員工完全辦公室工作。

企業升級轉型顧問盧威林建議，中小企在發展初期就要規劃完善的管理體系，為未來工作模式轉變做好準備。（受訪者提供圖片）

企業升級轉型顧問盧威林解釋，完全靈活工作在科企行內較普遍，主要與其工作性質及企業文化有關。因為科企一般會要求員工具備獨立作業及較強的項目管理能力，能按計劃發揮創意、自我完成工作等，久而久之就形成一種「自我管理」的企業文化。

同時，員工實施完全靈活工作時，也需要較多資訊科技（IT）的知識和配套。科企員工普遍具備較強的IT應用能力，相比之下，傳統行業員工在這方面的能力則較低，導致後者要轉型至完全靈活工作會較難。

報告也指出，若以公司規模劃分，在少於500名員工的科企中，有88%是完全靈活工作（見表）。但隨著企業規模擴大，這比例就迅速下降，例如在500至5,000名員工的科企中，完全靈活工作比例就跌至63%；而擁有2.5萬人以上的科企，僅得26%是完全靈活工作。

相反地，大型科企會傾向採用結構化混合工作，例如在員工人數超過2.5萬人的，目前有65%是結構化混合工作；但對於500人以下的小型科企，結構化混合工作的比例則只佔6%。

企業規模愈大 愈傾向混合工作

至於企業規劃大小對管理的影響力，盧威林認為，當科企從小規模逐步發展至一定中大型規模時，員工數量及工作種類都會相應增加，企業的管理難度亦會隨之上升。

當企業規模更大時，就會開始出現一些工作（如後勤支援）需要員工在特定時間聚集在同一場所一起完成，這就會導致無法採用完全靈活工作，只好採取傳統或混合工作安排。

他建議，「無論是任何行業的中小企，若想持續採取完全靈活工作，都必須在發展初期就要開始建構一個完善的管理體系，以支撑自我管理文化；否則只好退而求其次，採用混合工作安排，而不應強行實施不適合的營運模式。」