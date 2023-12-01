  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

01/12/2023

多達75%科技公司採用完全靈活工作！企業顧問：完全遙距員工需具備IT能力！企業規模愈大愈傾向混合模式？

#職場技能 #Google #行政管理 #商業英語 #科技行業 #遙距工作 #職場文化 #Apple #行業 #企業文化
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　科技公司的辦公模式向來彈性較高，例如Google和蘋果（Apple），現時正採用混合工作模式，且每周只有3天需要員工回辦公室。混合工作管理企業Scoop發布《The Flex Report》指出，多達75%科企正採用「完全靈活工作」，比例較所有行業高47%。

 

　　Scoop蒐集全球逾4,500家企業的辦公資料，以分析不同行業和規模公司所安排的工作模式，包括完全靈活工作、結構化混合工作、完全辦公室工作。

 

　　完全靈活工作是指辦公模式採用完全遙距工作，或由員工選擇何時及是否回到辦公室工作；結構化混合工作，則是由公司規定員工每周必須回辦公室工作的最短天數、特定日期或最短時間百分比；至於完全辦公室工作，就是要求員工所有上班日子都需要回到辦公室，亦即傳統的上班模式。

 

完全遙距 員工須具備IT應用能力

 

　　報告顯示，工作最靈活的前5個行業，依次序分別是科技、傳媒及娛樂、專業服務、金融服務、非牟利與宗教組織，其中以科技公司的靈活度最高，多達75%是採用完全靈活工作，只有8%科企會要求員工完全辦公室工作。

 

企業升級轉型顧問盧威林建議，中小企在發展初期就要規劃完善的管理體系，為未來工作模式轉變做好準備。（受訪者提供圖片）

 

　　企業升級轉型顧問盧威林解釋，完全靈活工作在科企行內較普遍，主要與其工作性質及企業文化有關。因為科企一般會要求員工具備獨立作業及較強的項目管理能力，能按計劃發揮創意、自我完成工作等，久而久之就形成一種「自我管理」的企業文化。

 

　　同時，員工實施完全靈活工作時，也需要較多資訊科技（IT）的知識和配套。科企員工普遍具備較強的IT應用能力，相比之下，傳統行業員工在這方面的能力則較低，導致後者要轉型至完全靈活工作會較難。

 

　　報告也指出，若以公司規模劃分，在少於500名員工的科企中，有88%是完全靈活工作（見表）。但隨著企業規模擴大，這比例就迅速下降，例如在500至5,000名員工的科企中，完全靈活工作比例就跌至63%；而擁有2.5萬人以上的科企，僅得26%是完全靈活工作。

 

　　相反地，大型科企會傾向採用結構化混合工作，例如在員工人數超過2.5萬人的，目前有65%是結構化混合工作；但對於500人以下的小型科企，結構化混合工作的比例則只佔6%。

 

企業規模愈大 愈傾向混合工作

 

　　至於企業規劃大小對管理的影響力，盧威林認為，當科企從小規模逐步發展至一定中大型規模時，員工數量及工作種類都會相應增加，企業的管理難度亦會隨之上升。

 

　　當企業規模更大時，就會開始出現一些工作（如後勤支援）需要員工在特定時間聚集在同一場所一起完成，這就會導致無法採用完全靈活工作，只好採取傳統或混合工作安排。

 

　　他建議，「無論是任何行業的中小企，若想持續採取完全靈活工作，都必須在發展初期就要開始建構一個完善的管理體系，以支撑自我管理文化；否則只好退而求其次，採用混合工作安排，而不應強行實施不適合的營運模式。」

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#職場技能 #Google #行政管理 #商業英語 #科技行業 #遙距工作 #職場文化 #Apple #行業 #企業文化

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk